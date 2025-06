Česká lezecká hviezda sa rozlúčila s jednou disciplínou. Bol v nej aj majster sveta

PRAHA. Česká lezecká hviezda Adam Ondra sa na Svetovom pohári v Prahe rozlúčil so svojou úspešnou boulderingovou kariérou. Ďalej sa bude sústrediť na lead, v ktorom získal tri z piatich svetových titulov.

„Páčilo sa mi to. Bola to skvelá kombinácia všetkých štýlov a dobre nás to roztriedilo. Aj keď tá jednotka a štvorka boli naozaj náročné. Je však jasné, že vyladiť ten správny level je pre staviteľov mimoriadne ťažká úloha,“ skonštatoval tesne po semifinálovom boji najlepší svetový skalolezec.