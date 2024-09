Česi zarábajú viac, no na futbal pôjdu lacnejšie. Slovan si pýta viac než Sparta (Sportnet podcast)

Hancko už všetko hodil za hlavu a uviedol, že celú vec neberie tragicky. O jeho prestupe sa šepkalo najprv v súvislosti s Liverpoolom, keď klub prebral dovtedajší tréner Feyenoordu Arne Slot.

Po skončení ME sa zasa najviac hovorilo o záujem Atlética. Ako uviedol: "Bolo to intenzívne a mentálne nie jednoduché. Ale kluby sa nedohodli. Feyenoord si ma cení, povedali nie a ja mám stále zmluvu.

Bol som sklamaný a dúfal som, že by to mohlo prísť a pôjdem do väčšieho futbalu, ale neberiem to tragicky. Čakajú nás skvelé výzvy a to nie je o tom, že chcem odísť. Len ma lákalo kariérne sa posunúť.”

