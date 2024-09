Hancko už hodil prestupovú ságu za hlavu. Neberiem to tragicky, hovorí

Bol som sklamaný a dúfal som, že by to mohlo prísť a pôjdem do väčšieho futbalu, ale neberiem to tragicky.

"Do reprezentácie som prišiel v dobrej nálade, leto rýchlo ubehlo. Čakajú nás nové ciele a ja sa na to veľmi teším. Nechceme byť v tejto divízii, myslím si, že máme na viac.

"Prvý týždeň bol ťažký, pripomínal som si prehru s Anglickom, ale bol to veľmi podarený turnaj a to ako sme to odohrali, to bolo jedno z najlepších období odkedy som v reprezentácii."

Počas uplynulého obdobia už zarezával Hancko v Rotterdame, v klube netrpezlivo čakali na žreb hlavnej fázy Ligy majstrov. Holandský majster do nej postúpil priamo.

"Voľno bolo krátke, ale nemuseli sme hrať predkolá, príprava bola tým pádom dlhšia," uviedol.

Jeho klub napokon dostal za súperov Manchester City, Gironu, Bayern Mníchov, Leverkusen, Benficu Lisabon, Lille, Salzburg a Spartu.

"Máme asi najťažší žreb zo všetkých, chceme sa ukázať, sú to výzvy. Ja som veľmi šťastný za to, koľko dostávam príležitostí, že som zdravý. Je to pozitívne a vždy sa za to chcem odvďačiť výkonom."