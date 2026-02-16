Superhviezda Slafkovský, historická šanca na semifinále + kto minul kondómy? (Hokejový BOSS)

Slovensko sa opäť spojilo vďaka hokeju. Reprezentácia vyhrala svoju skupinu na olympijskom turnaji v Miláne a postúpila priamo do štvrťfinále, kde nás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká výber Nemecka.
Hokejový BOSS mapuje podrobne dianie pod piatimi kruhmi, tešiť sa tak môžete na ďalšiu skvelú diskusiu od tria Stano Benčat, Ondro Rusnák a Branko Radivojevič.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Slovenský hokej hrá znova prím pod piatimi kruhmi. Pred štyrmi rokmiisme získali senzačný bronz. Obhajoba cenného kovu vyzerala ako utópia, ale všetko sa mení.
Slováci hrajú výborne, ich lídrom je opäť Juraj Slafkovský. V bránke chytá úžasne Samuel Hlavaj, celý tím pôsobí ako jeden muž.
„Skvelé, úžasné. Všimli ste si to? Po výhre nad Fínskom zrazu nikto neriešil dianie okolo, žiadna politika, nič. Všetci sa opäť bavia len o hokeji. Znova šport a hokej spojili národ,“ konštatoval Branko Radivojevič.
„Krásny zápas. Bol som na ňom a poviem vám, tá atmosféra, čo tam bola. Niečo úžasné, výnimočné. Slafko opäť potvrdil, že je skvelý, výnimočný hráč. Mne pripomína významom a tým, aký je líder a dôležitý muž pre našu krajinu, Sidney Crosbyho,“ pripojil Stano.
„Jeho gól proti Fínom, ten prvý, bol krásny. A vlastne aj druhý. To sebavedomie, ako to tam poslal cez hráča. Wau. No a tá bomba proti Švédom? Niečo výnimočné. Toto je náš líder,“ doplnil Ondro.
A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?
- Aké stránky slovenského tímu najviac BOSSovia chvália?
- Čím je výnimočný brankár Hlavaj?
- Čo sa páči na tíme Brankovi Radivojevičovi?
- Čo priniesol tímu tréner Vladimír Országh?
- Aký signál sme vyslali pred štvrťfinále?
- Čo bude platiť na Nemecko (ak sa do ¼ finále dostane?
- Je Slafkovský ako Draisaitl?
- Ako hodnotia chalani celkovo turnaj?
- Čo sa deje v Tipsport lige?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.