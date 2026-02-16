    Superhviezda Slafkovský, historická šanca na semifinále + kto minul kondómy? (Hokejový BOSS)

    Ondrej Rusnák a Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    Ondrej Rusnák a Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|16. feb 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Slovensko sa opäť spojilo vďaka hokeju. Reprezentácia vyhrala svoju skupinu na olympijskom turnaji v Miláne a postúpila priamo do štvrťfinále, kde nás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká výber Nemecka.

    Hokejový BOSS mapuje podrobne dianie pod piatimi kruhmi, tešiť sa tak môžete na ďalšiu skvelú diskusiu od tria Stano Benčat, Ondro Rusnák a Branko Radivojevič.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Slovenský hokej hrá znova prím pod piatimi kruhmi. Pred štyrmi rokmiisme získali senzačný bronz. Obhajoba cenného kovu vyzerala ako utópia, ale všetko sa mení.

    Slováci hrajú výborne, ich lídrom je opäť Juraj Slafkovský. V bránke chytá úžasne Samuel Hlavaj, celý tím pôsobí ako jeden muž.

    „Skvelé, úžasné. Všimli ste si to? Po výhre nad Fínskom zrazu nikto neriešil dianie okolo, žiadna politika, nič. Všetci sa opäť bavia len o hokeji. Znova šport a hokej spojili národ,“ konštatoval Branko Radivojevič.

    „Krásny zápas. Bol som na ňom a poviem vám, tá atmosféra, čo tam bola. Niečo úžasné, výnimočné. Slafko opäť potvrdil, že je skvelý, výnimočný hráč. Mne pripomína významom a tým, aký je líder a dôležitý muž pre našu krajinu, Sidney Crosbyho,“ pripojil Stano.

    „Jeho gól proti Fínom, ten prvý, bol krásny. A vlastne aj druhý. To sebavedomie, ako to tam poslal cez hráča. Wau. No a tá bomba proti Švédom? Niečo výnimočné. Toto je náš líder,“ doplnil Ondro.

    A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?

    • Aké stránky slovenského tímu najviac BOSSovia chvália?
    • Čím je výnimočný brankár Hlavaj?
    • Čo sa páči na tíme Brankovi Radivojevičovi?
    • Čo priniesol tímu tréner Vladimír Országh?
    • Aký signál sme vyslali pred štvrťfinále?
    • Čo bude platiť na Nemecko (ak sa do ¼ finále dostane?
    • Je Slafkovský ako Draisaitl?
    • Ako hodnotia chalani celkovo turnaj?
    • Čo sa deje v Tipsport lige?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    Tabuľka Tipsport ligy

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Americké hokejistky.
    Americké hokejistky.
    Američanky siedmykrát postúpili do finále. Pod piatimi kruhmi vždy získali medailu
    dnes 19:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Superhviezda Slafkovský, historická šanca na semifinále + kto minul kondómy? (Hokejový BOSS)