Slovan Bratislava hlási ďalšie nové meno v kádri, priviedol mladíka z Trenčína

V najvyššej slovenskej súťaži odohral v drese Trenčína cez 70 zápasov, na konte má 12 gólov. Gajdoš má taktiež skúsenosti s národnými výbermi, v súčasnosti reprezentuje Slovensko v kategórii do 21 rokov.

Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar prichádza z AS Trenčín. Slovan s ním podpísal štvorročný kontrakt.

„Artura Gajdoša sme dlhodobo sledovali a všímali sme si jeho progres i potenciál smerom do budúcna. Je to mladý slovenský futbalista, ktorý môže v našom drese napredovať a rozvinúť svoj talent. Samozrejme, v Slovane ho čaká väčšia i konkurencia i očakávania, no sme presvedčení, že sa s tým dokáže popasovať.