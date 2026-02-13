Slovan ovládne ligu kedy sa rozhodne a nikto mu v tom nezabráni (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Vitajte pri najnovšej epizóde Spoza piva priatelia. V najnovšom počine z našej dielne sa dozviete viac o aktuálnom dianí vo futbalovom svete.
V úvode sme rozoberali hlavne zápas Liverpoolu s Manchestrom City, kde mal Samko čo povedať. Kto vyhrá v Premier League titul? Bude to Arsenal? Napíš nám!
Pochvala patrí aj pre Manchester United, ktorý ťahá sériu piatich zápasov bez prehry, pričom 4 z toho boli výhry. A čo Aston Villa? Zamotá titulový súboj?
V epizóde vyberáme aj najlepšie Corgoň 10tky, medzi ktoré sa zaradil Franz Straka s jeho hľadaním práce cez LinkedIn či tréner z Ruska, ktorý väčšinu svojej práce diskutoval cez ChatGPT.
VIDEO: 152. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.