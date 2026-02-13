Slovan ovládne ligu kedy sa rozhodne a nikto mu v tom nezabráni (podcast Spoza piva)

Futbalisti Slovana sa tešia z gólu.
Futbalisti Slovana sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|13. feb 2026 o 10:50
Vitajte pri epizóde číslo 152.

Vitajte pri najnovšej epizóde Spoza piva priatelia. V najnovšom počine z našej dielne sa dozviete viac o aktuálnom dianí vo futbalovom svete.

V úvode sme rozoberali hlavne zápas Liverpoolu s Manchestrom City, kde mal Samko čo povedať. Kto vyhrá v Premier League titul? Bude to Arsenal? Napíš nám!

Pochvala patrí aj pre Manchester United, ktorý ťahá sériu piatich zápasov bez prehry, pričom 4 z toho boli výhry. A čo Aston Villa? Zamotá titulový súboj? 

V epizóde vyberáme aj najlepšie Corgoň 10tky, medzi ktoré sa zaradil Franz Straka s jeho hľadaním práce cez LinkedIn či tréner z Ruska, ktorý väčšinu svojej práce diskutoval cez ChatGPT. 

VIDEO: 152. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

