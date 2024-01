Je u špičkových lekárov, ukľudňuje Vlhovej manažér. Vavro prekvapil Haraslína (Sportnet podcast)

Spolu vybojovali aj postup na tohtoročné EURO v Nemecku. Prípadné zranenie Haraslína, ktorý v kvalifikácii ME strelil tri góly, by bolo veľkou stratou pre národný tím.

Na sobotný zápas s Vavrom nebude spomínať rád, ako Haraslín povedal: "Vedel som, že ma bude niekto dostupovať, ale netušil som, že do mňa takto zozadu vletí. Ak by som nezdvihol ľavú stojnú nohu, tak by to so mnou nedopadlo dobre. Našťastie sa nestalo nič vážne, ale radšej to fakt nebudem komentovať."

Vlhovej smutný víkend

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová mala ťažký pád v sobotnom obrovskom slalome v slovenskom stredisku Jasná, v ktorom spravila chybu v deviatej bránke a do ďalšej sa už nevošla.

Oveľa podstatnejšie však bolo to, že pri snahe vyhnúť sa vypadnutiu tvrdo spadla, pomerne silno si udrela hlavu a sťažovala sa aj na ďalšie problémy. Jej tréner Mauro Pini neskôr informoval, že pre jeho zverenku sa sezóna predčasne skončila. Poškodila si väzy v pravom kolene.