Vlhová odletela do Švajčiarska. Verím, že operácia dopadne dobre, vraví otec

„Je to ťažké aj z psychickej stránky. Museli sme sa z toho dostať. Je to však lyžovanie, zranili sa aj iní. Verím, že Petre dopadne dobre operácia. Všetkým sľubujem, že Petra z toho vyjde silnejšia a bude nám znova robiť radosť, ako robila doteraz,“ pokračoval.

Top úroveň

Otec úspešnej reprezentantky si pochvaľoval organizáciu podujatia. „Klobúk dole. Som veľmi šťastný, že zväz sa zhostil tejto úlohy. Nebolo to na výbornú, bolo to top. Videli to aj v zahraničí. Fungovalo všetko, aj doprava aj vstupenky. Ľudia boli šťastní. Bol to sviatok športu na Slovensku. Veľmi vydarené podujatie.

Bol to najlepší Svetový pohár, aký som zažil. Aj v roku 2021 by to bolo dobré, ale žiaľ bol covid. Nedá sa to porovnať. Som veľmi rád, keď sú ľudia vysmiati a šťastní.