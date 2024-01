Haraslín mal po ostrom zákroku Vavra šťastie. Netušil som, že do mňa takto vletí, vraví

Haraslín: Našťastie sa nestalo nič vážne

S Vavrom sa poznajú roky, spoločne nastupovali už v mládežníckych výberoch a potom aj v reprezentačnom A-tíme.

Spolu vybojovali aj postup na tohtoročné EURO v Nemecku. Prípadné zranenie Haraslína, ktorý v kvalifikácii ME strelil tri góly, by bolo veľkou stratou pre národný tím.

Na sobotný zápas s Vavrom nebude spomínať rád. "Vedel som, že ma bude niekto dostupovať, ale netušil som, že do mňa takto zozadu vletí. Ak by som nezdvihol ľavú stojnú nohu, tak by to so mnou nedopadlo dobre. Našťastie sa nestalo nič vážne, ale radšej to fakt nebudem komentovať."