Antidopingová agentúra preložila rozhodnutie. Trump môže navštevovať športové podujatia

Prezident World Anti-Doping Agency Witold Bańka. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. mar 2026 o 11:40
Svetová antidopingová agentúra (WADA) odložila rozhodnutie o zavedení nového pravidla, ktoré by znemožnilo predstaviteľom americkej vlády i prezidentovi Donaldovi Trumpovi účasť na významných medzinárodných športových podujatiach.

Výkonný výbor na utorkovom zasadnutí presunul návrh na september.

Návrh nového pravidla je vyvrcholením dlhoročného sporu WADA a amerického Kongresu. USA dokonca v rokoch 2024 a 2025 zadržali členské príspevky v celkovej výške 7,3 milióna dolárov.

Tento krok zdôvodnili dlhodobou nespokojnosťou s fungovaním agentúry, naposledy najmä s jej postupom v neslávne známom prípade čínskych plavcov. WADA chce, aby sa navrhované pravidlo týkalo aj turnajov na americkej pôde. Návrh sa v krajine stretol s odporom naprieč celým politickým spektrom, pripomenula agentúra AP.

