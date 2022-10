Výber šéfredaktora: Pracoval v autoservise. Kto je brankár, ktorý chytal proti Bayernu?

Ako osemnásťročný zvažoval, že s futbalom skončí. Chytal v šiestej okresnej lige, no pracoal v autoservise. Šancu dostal v FK Jelenec. Bez nej by dnes Marián Tvrdoň už asi nechytal.

Marián Tvrdoň nezabudol na obec, kde po neúspechu v Nitre začal s mužským futbalom. Po prestupe do Plzne ju osobne navštívil. Dokonca si obul kopačky, nasadil rukavice a s hráčmi okresnej súťaže si zatrénoval.

Pamätný je pohárový zápas proti Slavii Praha, kde svojmu tímu vychytal senzačnú výhru 4:2. „Na našom štadióne bolo päťtisíc divákov, prišiel aj fanklub zo Slavie. Bol to veľký zážitok,“ vravel vtedy.

„Keďže som stále študoval v Nitre, bolo to náročné na cestovanie. Každú nedeľu som sadol na vlak, aby som bol v pondelok doma. Cez deň som išiel do školy, utekal na vlak a večer som už bol na tréningu v Ústí nad Labem,“ opisoval svoje náročné začiatky Tvrdoň.

Finančný odborník Jan Brabec z Deloitte vysvetľuje, ako prebieha predaj klubu a čo všetko vstupuje do ceny.

„Možno najdôležitejším faktorom je, či klub má reálnu možnosť hrať aspoň Európsku konferenčnú ligu. Ak to tak nie je a nedarí sa mu vychovať a predávať hráčov do veľkých klubov, tak sa to väčšinou skončí ako stratový biznis,“ opisuje Brabec.

Ako prebieha predaj klubov písal Pavol Spál.

Ako sa Petra Vlhová pripravovala na sezónu?

Do štartu Svetového pohára alpských lyžiarov ostávajú dva týždne.

Petra Vlhová sa v uplynulých dňoch vrátila zo záverečnej prípravy na novú sezónu. Čo všetko podstúpila a aká je nálada v jej tíme, opisuje nová členka jej tímu fyzioterapeutka Veronika Vnenčáková.