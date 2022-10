Robil v autoservise, chcel skončiť. Podržal ho Jelenec a teraz chytal proti Bayernu

JELENEC, BRATISLAVA. V ČFK Nitra mu povedali, že s ním do tretej ligy nepočítajú. Vraj má skúsiť šťastie inde.

Teraz si Marián Tvrdoň odkrútil premiéru v Lige majstrov. Za Plzeň nastúpil na pôde Bayernu Mníchov. Český majster podľahol gigantovi 0:5.

Jeho príbeh je inšpiratívny. Ako osemnásťročný uvažoval o konci kariéry. Popri práci v autoservise chytal v okresnej šiestej lige.

„Šancu mi dal Jelenec, čo si dodnes veľmi vážim. Je to síce nižšia súťaž, ale bol to môj prvý kontakt s mužským futbalom a veľa mi to dalo,“ vravel Marián Tvrdoň pred časom v rozhovore pre Sportnet.