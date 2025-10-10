Do športu pôjde z rozpočtu menej peňazí. Smerovať budú aj do zabezpečenia na ZOH

BRATISLAVA. Celkové výdavky na šport v roku 2026 by mali na Slovensku dosiahnuť 170,1 milióna eur, približne o 1,5 milióna eur menej, ako boli rozpočtované prostriedky na rok 2025.
Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý schválila vláda na svojom piatkovom rokovaní.
„Napriek konsolidácii verejných financií sa zachováva financovanie strategicky významných titulov - 60 miliónov eur pre Fond na podporu športu (FnPŠ), 8,7 milióna eur na dobudovanie športovej infraštruktúry národného významu a 1 milión eur na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne,“ zdôraznilo Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľ návrhu štátneho finančného plánu na budúci rok.
Prostriedky z kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ), ktorého súčasťou je aj transfer pre FnPŠ, sú určené na financovanie školského a univerzitného športu, na príspevok uznanému športu, príspevok za zásluhy v športe, na financovanie športu zdravotne znevýhodnených, športu súvisiaceho s reprezentáciou SR na medzinárodných športových podujatiach.
„Významným zdrojom financovania športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier, ktorý sa na základe aktuálnej predikcie premieta do návrhu rozpočtu na rok 2026 vo výške 50 miliónov eur,“ uviedlo ministerstvo financií.
Okrem rozpočtovej kapitoly MCRŠ sa do celkových výdavkov na šport rátajú alokácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR vo výške 1,74 milióna eur určené na projekt Tréneri v škole a športové súťaže.
V rámci kapitol Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva obrany (MO) SR sú tiež rozpočtované výdavky na športovú reprezentáciu SR v celkovej sume 12,4 milióna eur.
„Z uvedených výdavkov sa zabezpečuje činnosť Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, Armádneho športového klubu Dukla Trenčín a Športového centra polície,“ pripomenul rezort financií.