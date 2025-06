Členka slávnej cirkusovej rodiny doplatila na konzumáciu alkoholu. Chybný krok ju stál život

Podľa svedkov ukrajinská cirkusová akrobatka "urobila chybný krok", ktorý viedol k jej pádu z výšky 15 metrov do uličky pod ňou. Informoval o tom web mirror.co.uk.

Strešný bazén bol zjavne bez zábran. Po páde sa k nej ponáhľali priatelia, ale jej zranenia boli nezlučiteľné so životom. Thajská polícia vyšetruje jej smrť, ale nie je tam podozrenie na trestný čin.

Minulý mesiac 22-ročná gymnastka Victoria Balandinová spadla z takzvaného "Kola smrti" počas skúšok na jej prvé predstavenie.

Bolo to z výšky viac ako päť metrov. Pokúsila sa urobiť salto, no pošmykla sa a hlavou dopadla do cirkusovej arény.