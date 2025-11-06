Zväzy podpísali memorandá s bývalým kulturistom. Tvrdí, že krv komunikuje s telom na diaľku

Tému spracovalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka, text publikujeme so súhlasom ICJK
Bývalý majster sveta v kulturistike Štefan Havlík nedávno podpísal memorandá o spolupráci so štyrmi najväčšími športovými zväzmi.
Hovoria o programoch pre deti, v ktorých chce využiť svoje poznatky zo silovej prípravy. Havlík pritom popiera covid, nerešpektoval vládne opatrenia, propaguje vedcami spochybňované “neuronáplaste” a verí, že biorezonancia a frekvencie vyliečia aj rakovinu.
V politike začínal s ministrom Rudolfom Huliakom, no ten tvrdí, že s memorandami nemá nič spoločné. K tomu, kto ho športovým zväzom odporučil, sa po otázkach Investigatívneho centra Jána Kuciaka nikto nepriznal.
Štyri dôležité športové zväzy, ktoré dostávajú od štátu ročne na svoju činnosť zhruba 30 miliónov eur, podpísali v uplynulých mesiacoch memorandum o spolupráci s neznámym občianskym združením ŠK Workoutic.
Jeho zakladateľom je bývalý majster sveta v kulturistike Štefan Havlík a Slovenskému olympijskému a športovému výboru, Slovenskému paralympijskému výboru, Slovenskému futbalového zväzu a Slovenskému zväzu ľadového hokeja predstavil svoj projekt na rozvoj športovej a pohybovej prípravy detí od 3 do 12 rokov.
Havlík bol 16 rokov členom Dukly Banská Bystrica a reprezentoval Slovensko v kulturistike. V roku 2004 sa stal v indickom Bombaji majstrom sveta. K zlatu mu pomohol škandál - všetci traja medailisti mali pozitívne dopingové nálezy, tak sa na prvé miesto dostal pôvodne štvrtý Havlík.
Päťkrát vyhral majstrovstvá Európy a medzi jeho najväčšie úspechy patrí aj víťazstvo na prestížnom podujatí pod záštitou Arnolda Schwarzeneggera Arnold Classic amatérov. Neskôr prešiel medzi profesionálov. Od roku 2014 žil v Miami, kde podnikal a pôsobil ako tréner.
Práve tam vytvoril projekt Workoutic, ktorý záujemcom o cvičenie alebo chudnutie automaticky na mieru pripraví tréningový režim aj jedálny lístok. Potom však prišiel covid, prišiel o prácu a rozhodol sa vrátiť na Slovensko.
Na sociálnych sieťach sa začal vyjadrovať k spoločenskej situácii, odmietal covid a tiež vládne opatrenia, postupne si vybudoval silnú fanúšikovskú základňu. Na jednom z profilov na facebooku má viac ako 180-tisíc sledovateľov.
Účinkoval v rôznych podcastoch z tzv. alternatívnej scény. V Slobodnom vysielači, ktorý konšpirátori.sk zaradili na svoj zoznam nedôveryhodných stránok, pretože obsahuje "klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu", vystupoval aj u trestne stíhaného extrémistu a neonacistu Daniela Bombica, v podcastoch Satanira, Bez omáčky, či v projektoch pseudonovinárok Mimi Šramovej a Eriky Vincourekovej.
Okrem politiky, potravinovej či energetickej bezpečnosti často riešili aj rôzne medicínske témy.
Hoci Havlík v memorandách podpísaných so športovými zväzmi tvrdí, že podporuje vedecké poznatky, v podcaste Satanira tvrdil, že liečba biorezonanciou môže vyliečiť aj rakovinu. Vraj aj on vlastní taký prístroj.
Propaguje tiež tzv. neuronáplaste, ktoré údajne pomáhajú aj pri Alzheimerovej chorobe. Ich účinnosť a prospešnosť pre ľudský organizmus spochybnili vedci z Univerzity Karlovej v Prahe.
„Reklama na náplaste SuperPatch sľubuje takmer zázračné účinky - od zlepšenia spánku a imunity, až po zvýšenie výkonu a zníženie stresu. Napriek tomu sa nám nepodarilo nájsť žiadne vedecké dôkazy, ktoré by tieto účinky potvrdzovali, a to ani pre samotný produkt, ani pre technológiu, na ktorej údajne funguje,” uviedla Eliška Miková z 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity.
Aj kanadský neurolóģ Christian Bocti a fyzioterapeut a výskumník Guillaume Leonard spochybnili účinnosť náplastí, pretože vedecké štúdie o nich sa netýkajú priamo ich účinkov a navyše vyšli v predátorských časopisoch, ktoré nevyžadujú žiadnu kvalitu ani presnosť. Vedecké štúdie majú podľa nich metodologické nedostatky, ktoré znemožňujú validáciu výsledkov.
„Pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa tzv. neuronáplastí, je zrejmé, že smeruje k snahe spochybniť moju osobu ako predstaviteľa projektu. Chcem však zdôrazniť, že táto téma nijako nesúvisí s projektom Workoutic.
Úlohou vedy je klásť otázky, preverovať a spochybňovať. Ak by sme mali všetky témy hodnotiť len podľa miery vedeckej zhody, museli by sme spochybniť aj iné oblasti, v ktorých sa názory odborníkov rozchádzajú – napríklad homeopatiu, akupunktúru, alternatívne rehabilitačné metódy či doplnkovú výživu,” tvrdí Havlík.
V podcaste Satanira hovoril aj o tom, že dnes odobratá vzorka krvi ukáže aj o desať rokov neskôr aktuálny zdravotný stav človeka, pretože medzi odobratou vzorkou a bunkami v tele je neustále “kvantové prepojenie”. Súhlasil aj s tvrdením, že transfúzia krvi je veľmi “nebezpečná, pretože by príjemca mohol s novou krvou prijať aj nejakú rezonanciu”.
„Štefan Havlík sa niektorými svojimi aktivitami radí medzi ľudí, ktorí profitujú zo pseudovedy - či už z presvedčenia alebo z kalkulu. Ak nejaký produkt sľubuje pozitívne účinky na zdravie, navyše vo vzťahu k vážnym ochoreniam, jeho účinnosť by mala byť klinicky dokázaná.
Argument, že „úlohou vedy je preverovať a spochybňovať", tomto prípade zďaleka nie je dostačujúci. Ak sa má osoba s podobnými názormi v oblasti zdravia a medicíny podieľať na príprave a vývine detí a mladistvých, je na mieste otázka, či sa jej škodlivé presvedčenia v takej citlivej oblasti nebudú potenciálne nebezpečným spôsobom prelievať aj do práce a deťmi,” hovorí Martin Hodás, reportér denníka SME špecializujúci sa na dezinformácie.
Havlík sa počas covidu snažil presadiť aj v politike, najprv s advokátkou dezinfoscény Adriany Krajníkovej, s ktorou sa neúspešne snažili založiť politickú stranu. Napokon začínal po boku dnešného ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka v jeho Národnej koalícii.
„Pán minister Rudolf Huliak pozná (z predstaviteľov ŠK Workoutic, pozn. redaktora) iba pána Havlíka, ešte ako bývalého člena Národnej koalície. Poznajú sa ale iba zbežne. Nemajú spolu priateľský vzťah,” napísali ICJK z ministerstva s tým, že nemajú s predstaviteľmi ŠK Workoutic podpísanú žiadnu spoluprácu a tvrdia, že Huliak sa neangažoval v tom, aby športové zväzy podpísali memorandá s Havlíkom.
"Ide o typického predstaviteľa alternatívnej scény, ktorý opakuje množstvo pseudovedeckých a šarlatánských poznatkov a vydáva ich za účinné/pravdivé. Do tohto zapadajú aj jeho tvrdenia o covide, biorezonancii, či neuronáplastiach," povedal pre ICJK politológ Pavol Hardoš z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Expert na konšpirácie a odborný spolupracovník portálu konspiratori.sk dodáva, že Havlíkova „politická minulosť a spriaznenosť s extrémistami z krajne-pravicovej Republiky, nenávistné výroky o LGBTQ+ ľuďoch, či verejné-zdravie-ohrozujúcimi popieračmi faktov z obdobia pandémie, sú taktiež relevantné pre zhodnotenie jeho nedôveryhodnosti.
Dávajú totiž do pochybnosti nielen jeho charakter, ale aj celkovú schopnosť poskytovať na faktoch postavených zdravotných či športových služieb, ktoré neohrozia nikoho zdravie".
Zväzy sa názormi Havlíka nezaoberali
Od júna do augusta Havlíkove združenie podpísalo zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenským paralympijským výborom, Slovenským futbalovým zväzom a Slovenským zväzom ľadového hokeja.
Len vo futbale a hokeji na Slovensku podľa známych štatistík pôsobí 104 002 registrovaných hráčov a hráčiek (futbal - 92 406, hokej - 11 596). Zväzy však rôznym jazykom, ale jednotne tvrdia, že si nepreverovali názory Štefana Havlíka a išlo im o pomoc pri rozvoji mladých športovcov.
Olympijský výbor nepoprel, ani nepotvrdil informáciu, že u ostatných zväzov loboval za podpis spolupráce s Havlíkom. Označil ju za špekulatívnu.
„Memorandum neznamená uznanie osobných či politických názorov partnerov, prípadne súhlas s nimi. Akékoľvek ďalšie kroky vždy závisia od konkrétnych projektov, ktoré musia byť v súlade s hodnotami olympizmu a fair play, etickými štandardmi SOŠV a musia rešpektovať úctu k ľudskej dôstojnosti, inklúziu a rozmanitosť,” odpovedali z olympijského výboru.
„Slovenský paralympijský výbor sa pri posudzovaní spolupráce sústreďoval na odbornú stránku veci a celoslovenský prínos prezentovaného projektu.
Projekt Workoutic bol predstavený ako jedinečný koncept posilňovacích strojov, ktoré sú prispôsobené aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Práve táto inovatívna a odborná stránka projektu bola rozhodujúcim faktorom, na základe ktorého sa Slovenský paralympijský výbor rozhodol pre podpis memoranda,” komentovali podpis memoranda paralympionici.
K verejným kontroverzným vyjadreniam Štefana Havlíka zaujali takéto stanovisko: „Nevieme si celkom predstaviť ako pri cvičení, kde jednotlivec prichádza sám k prístrojom a cvičí by mohol prezentovať svoje politické alebo iné osobné názory a v princípe sme toho názoru, že k tomu sa viac využívajú sociálne siete ako posilňovne.”
„Futbalisti” potvrdili, že iniciatíva podpísať memorandum o spolupráci vyšla od predstaviteľov ŠK Workoutic. Píšu v ňom aj to, že „každá aktivita bude realizovaná na základe konkrétnej dohody, ktorá zohľadní odborné, organizačné a kapacitné možnosti oboch strán.”
SFZ dopĺňa, že „do dnešného dňa nebola uzavretá žiadna dohoda o konkrétnych aktivitách, takže žiadne sa doteraz neuskutočnili a SFZ tým pádom na to nevynaložil žiadne finančné prostriedky”.
Súkromnými, politickými a inými aktivitami predstaviteľov ŠK Workoutic sa nezaoberali. „SFZ podpísalo Memorandum o spolupráci so športovým klubom (nie politickou stranou), ktorý funguje v rámci slovenskej legislatívy a nie sú nám známe žiadne informácie, že by sa s ňou dostal do rozporu.”
Hokejový zväz v stanovisku pre ICJK tvrdí, že „ďalšia spolupráca v oblasti rozvoja športu na Slovensku závisí od krokov konkrétneho subjektu smerujúcich k zvýšeniu záujmu detí o hokej, zdravý životný štýl či šport vo všeobecnosti.”
Odborní garanti projektu - plagiátor, aj popieračka covidu
Jedným z odborných garantov projektu ŠK Workoutic bol aj profesor Dušan Hamar, vyštudovaný lekár, ktorý sa dlhodobo venuje diagnostike a patrí medzi uznávaných svetových odborníkov v diagnostike funkčného stavu a trénovanosti.
Po našich otázkach na politické a spoločenské postoje Havlíka, požiadal o vymazanie svojho mena zo zoznamu.
„Súhlasil som iba s podporou silového tréningu detí. O politickom pozadí toho pána, ani o jeho iných aktivitách som nemal poňatia. Priznám sa, že som nepríjemne prekvapený. Požiadam ich, aby ma z projektu vynechali,” uviedol Hamar v odpovedi ICJK.
Havlík tvrdí, že profesor Hamar sa stiahol len dočasne. „Rozhodol sa dočasne z projektu stiahnuť po vašich otázkach na politické názory predstaviteľov projektu. Možno sa to ťažko chápe, ale nie každý má trpezlivosť a chuť čeliť mediálnym útokom hlavne v otázkach, ktoré sa netýkajú odbornosti, ale názorových rozdielov na témy, ktoré s projektom vôbec nesúvisia,” napísal nám Havlík v stanovisku.
Žiadal aby sme ho zverejnili celé a nájdete ho na tomto odkaze.
Ako odborných garantov projektu Havlík uvádza napríklad aj bývalého dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Mariána Vanderku, lekárku a odborníčku na fitness Libušu Boháčkovú, lekára Petra Malinovského a zakladateľa detskej školy Atlanta z ruského Irkutska Jurija Sizycha.
Všetkých “česko-slovenských” garantov spájajú problematické situácie a spojenia.
Profesor Vanderka, dnes prodekan UK pre vedecko-výskumnú činnosť, je usvedčený plagiátor a pred rokmi fyzicky napadol dôchodcu.
Vanderka tvrdí, že si ho Havlík našiel na webe. “Moja úloha ako odborného garanta spočíva v odbornej supervízii metodiky a kontrole, že všetky tréningové princípy zodpovedajú vývinovým a fyziologickým špecifikám detí.
Do projektu som vstúpil ako odborník, nie ako hodnotiteľ politických či osobných postojov ktoréhokoľvek z jeho predstaviteľov,” napísal nám Vanderka. Projekt Workoutic považuje za potrebný a bezpečný.
Libuša Boháčková v roku 2021 v 64 rokoch kandidovala v českých parlamentných voľbách za Hnutie Prameny, ktoré vo svojom volebnom programe uvádzalo, že „covid je umelo vytvorený nástroj na preformátovanie slobodnej spoločnosti na otrocké usporiadanie neofeudálneho typu.”
Profesor Hamar uviedol, že o pani Boháčkovej nemá bližšie informácie, „ale ak niekto hlása také hlúposti, tak je akurát tak hodný poľutovania”.
Ďalší garant - traumatológ a bývalý lekár slovenskej futbalovej reprezentácie Malinovský zase v roku 2011 rozposlal kolegom lekárom list, v ktorom vyzradil informácie o zdravotnom stave vtedajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča a premiérky Ivety Radičovej.
S kým Havlík spolupracuje?
Na fotografii po podpise memoranda s SOŠV pózujú s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom okrem Štefana Havlíka aj Martin Gajňák a Martin Ranuša.
Ide o spoločníkov vo firme 365workoutic s.r.o.. Gajňák s Ranušom sú majitelia siete fitnescentier po celom Slovensku. Gajňák sa mediálne zviditeľnil v roku 2021, keď svoju posilňovňu v Topoľčanoch aj napriek nariadeniam vlády otvoril, hoci podľa platného covid automatu, mala byť zatvorená.
„Páni Martin Gajňák a Martin Ranuša majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním najväčšej siete fitness centier na Slovensku, preto bolo prirodzené, že ich projekt budovania siete detských športových centier oslovil. Ich skúsenosti s prevádzkou, logistikou a riadením športovej infraštruktúry sú pre Workoutic veľkou pridanou hodnotou,” uviedol Havlík.
Havlík je konateľom aj v spoločnosti Workoutic s.r.o.. Od 11. júla 2025 je jeho spolukonateľom aj Štefan Uhlár. Zhodou okolností ide o rovnaký deň, ako ŠK Workoutic podpísal prvé memorandu o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.
Štefan Uhlár žil podľa svojho facebookového profilu roky v Taliansku, kde sa venoval práci so železom, mohol by tak mať na starosť výrobu špeciálnych detských posilňovacích trenažérov. To nám potvrdil aj Havlík.
„Pán Štefan Uhlár je súčasťou projektu ako vývojár športových trenažérov, kde zodpovedá za technický vývoj a inovácie zariadení prispôsobených deťom.”
Havlík tvrdí, že predpokladaný termín spustenia pilotného detského športového centra je v lete budúceho roka.
„V súčasnosti pripravujeme priestory s rozlohou približne tisíc metrov štvorcových, ktoré budú vybavené modernými trenažérmi a zázemím prispôsobeným deťom rôznych vekových kategórií,” informoval autor projektu Workoutic, ale miesto prezradiť nechcel.
Aktuálne sa však v bratislavskom nákupnom centre Eurovea pripravujú nové priestory pre rozšírenie fitness centra, ktorého majiteľmi sú Gajňák s Ranušom.
K otázke financovania celého projektu sa Havlík vyjadril len stručne a nekonkrétne. „Financovanie riešime interne,” napísal.
Jeho firmy však nezarábajú a OZ Športový klub Workoutic získal naposledy financie z tzv. 2% v roku 2014 vo výške 79 eur. Havlík nevylúčil, že sa budú snažiť získať dotáciu z verejných zdrojov, ale „žiadna aktuálna výzva sa nestretáva s našim zámerom a podmienky budúcich nepoznáme.”
Gajňákova a Ranušova firma Fit&Co s. r. o. vykázala vlani podľa Finstatu pri obrate 2,43 milióna eur zisk viac ako 143-tisíc eur.
Kto je Štefan Havlík?
ICJK nehodnotí odbornú stránku projektu, tú posudzujú príslušní experti. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je ale osoba hlavného predstaviteľa ŠK Workoutic Štefana Havlíka.
Dlhé roky reprezentoval v kulturistike a v roku 2014 prešiel medzi profesionálov. Jeho projekt Workoutic zhatila pandémia koronavírusu a vrátil sa na Slovensko.
„Korona ma pripravila o živobytie, musel som predať byt a neskôr som začal montovať fotovoltaické zariadenia na domy,” povedal v podcaste Bez omáčky, ktorý moderuje Miroslav Čimo. V rovnakom podcaste hovorí Havlík o LGBTIQ ľuďoch ako o “narušených jedincoch”.
Vo viacerých podcastoch hovorí ako v čase korony odmietal dodržiavať vládne nariadenia a záznamy zo svojich návštev obchodov bez rúška si nahrával na videá a postoval ich na Facebook.
„Písal som aj pani Judite Laššákovej, ktorá mi odpísala, že na neprávo nesmieš odpovedať neprávom. S tým nesúhlasím, pretože, keď ti niekto berie život, čo máš robiť? Máš sa pozerať na zákony?” pýtal sa v Čimovom podcaste bývalý kulturista.
V auguste 2021 bol jedným zo signatárov otvoreného listu RTVS, ktorý iniciovali bratia Matyinkovci z hudobnej skupiny Maduar.
Iniciatíva Hovorme spolu vyzývala verejnoprávne médium, ktoré vtedy viedol Jaroslav Rezník, aby umožnila päť diskusných debát vysielaných naživo v prime time a na Jednotke za účasti širokého spektra odborníkov.
„Od reality plnej obmedzení som sa odpojil hneď na začiatku tejto hybridnej vojny. Nerešpektujem nezmyselné a právne nulitné vyhlášky, dýcham čerstvý vzduch, nevlastním rúško, netestujem sa ako pokusný potkan a neškrtám permanentku na samovraždu v podobe „vakcína je sloboda“!
Domček z karát sa už rúca a nebude to dlho trvať. Vyhlasujem týmto môj osobný nesúhlas a odpor voči všetkému čo momentálne predstavuje vláda, vládne strany a prezident,” napísal v otvorenom liste prezidentke Zuzane Čaputovej.
Ten jej napísal, keď vo februári 2022 podpísala dohodu o obrannej spolupráci s USA. Spolu s listom jej vrátil vojenské vyznamenanie Pamätnú medailu III.stupňa. Píše v ňom aj toto: „Zuzana Čaputová. Áno dobre čítaš, ani nie milá, ani nie vážená a ani nie prezidentka. Rodičia ma učili k slušnosti a úcte. Vykám každému, koho si vážim a zaslúži si to.
Ty však pre mňa nie si ničím. Jediný dôvod, že strácam svoj čas a píšem list práve tebe je, že oficiálne, aj keď podvodným spôsobom zastávaš funkciu prezidenta Slovenskej republiky.”
V podcaste Bez omáčky Havlík povedal, že ten text napísal, pretože “už som nevedel ako vyjadriť opovrhnutie tým človekom, preto som ju prirovnával k prasaťu. To nie je človek, ktorý by mal zastávať funkciu prezidenta Slovenskej republiky”. Dodal tiež, že k postu sa dostala podvodne.
„Nemám nasledované jeho vystúpenia v alternatívnych médiách, ani iné jeho tvrdenia, čiže neviem povedať, či používa aj konšpiračné naratívy. Tie však nie sú potrebné na to, aby sme už zo známych faktov mohli pochybovať o jeho dôveryhodnosti.
Opakovanie preukázateľne nepravdivých a šarlatánskych tvrdení v rozpore s odbornými/vedeckými znalosťami, opakovanie tvrdení ohrozujúcich verejné zdravie je samo o sebe diskvalifikačným.
Zjavne nerozumie základným princípom vedeckého výskumu, ani nie je schopný rozlišovať relevantné poznanie v oblasti, v ktorej deklaruje odbornosť," tvrdí pre ICJK politológ Pavol Hardoš z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
V politike začínal s Huliakom
„Politika je svinstvo,” hovoril Havlík v podcaste Satanira. Napriek tomu sa už roky neúspešne pokúša presadiť ako politik. Po neúspešnom pokuse o založenie strany s Adrianou Krajníkovou sa pridal k Národnej koalícii.
Keby u Rudolfa Huliaka vydržal až do parlamentných volieb, možno by bol poslancom slovenského parlamentu. Národná koalícia sa doň totiž dostala na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Neskôr si Huliak vybojoval post ministra cestovného ruchu a športu a stranu premenoval na Stranu Vidieka. Pripomíname, že všetky memorandá o spolupráci so športovými zväzmi podpísal Havlík už za ministrovania Huliaka.
Havlík v roku 2023 vypočul volanie Republiky a hoci vo videách posilňuje s Milanom Uhríkom, Milanom Mazurekom, či Miroslavom Sujom, na päť percent to nevytiahli, a tak aj do tretice sa skončil kulturistov pokus o politickú kariéru neúspešne.
Nevzdal sa a naposledy vystupoval ako tvár vznikajúceho hnutia Sila národa, ktoré však zatiaľ nefiguruje v registri politických strán zaregistrovaných na ministerstve vnútra.
Hnutie prezentuje Havlíka ako svojho bojovníka a medzi jeho priority patrí napríklad vystúpenie z NATO, obmedzenie propagácie LGBTI ideológií v médiách a vzdelávacom systéme, prísnejšia regulácia a kontrola mimovládnych organizácií, ale aj návrat Slovenskej koruny ako meny.
Na fotografiách facebookového profilu Sily národa sa najčastejšie objavovali Štefan Havlík, Miroslav Čimo (zakladateľ hudobného vydavateľstva Kali Records a manažér speváka Kaliho, v roku 2023 kandidoval za Republiku) a Daniela Barnová.
Práve s Barnovou bol Havlík v októbri 2024 na “pracovnej ceste” v Irkutsku. Video o tom zverejnili práve na stránke politického hnutia Sila národa.
V podcaste Satanira Havlík uviedol, že by zrušil politické strany a je za to, aby si ľudia volili konkrétnych ľudí a nie strany. Taktiež by zrušil kvórum na účasť na referende. Hovoril tiež, že ako bývalý vojak a vlastenec by išiel bojovať za Slovensko, ale nie proti Rusku.
V podcaste Bez omáčky tiež tvrdí, že istý čas bol aj adminom profilu advokáta Petra Weisa, ktorý im pomáhal s podaniami na európsky súd pre ľudské práva.
„Nie, nebol. Nie sme aktívni na sociálnych sieťach,” napísali nám z advokátskej kancelárie Weis & Partners. Portál startitup.sk v minulosti informoval, že táto kancelária počas covidu neposkytovala služby zaočkovaným klientom.
„Pokiaľ ste potenciálni klienti, rovno sa otočte, budete ako očkovaní odmietnutí pre aktuálnu vyťaženosť kancelárie. Všetok voľný čas v tejto dobe prioritne venujeme časti populácie, ktorá si svoje zdravie váži a správa sa v prvom rade zodpovedne voči sebe,“ napísal v roku 2021 na oznam pri vstupe do priestorov kancelárie Weis.
Pre ICJK tvrdí, že ide o nepochopenie. „AKW nikdy neobmedzovala klientov na základe statusu očkovania. Vieme, na čo narážate, ale potom ste len nepochopili účel nápisu v danom čase a spoločenskej situácii.
Ak máte po očkovaní akékoľvek nežiadúce účinky, samozrejme vás zastúpime. Ani aktuálne očkovanie proti chrípke, ani vaše politické presvedčenie nie je prekážkou prevzatia zastúpenia,” stojí v stanovisku advokátskej kancelárie Petra Weisa.
Vlani mu text venovala aj stránka manipulatori.cz, ktorá sa venuje vyvracaniu hoaxov.
„Peter Weis patrí medzi advokátov, ktorí vyrástli na pandémii Covidu-19, kedy sa dostali do povedomia širšej verejnosti (Adriana Krajníková, Peter Weis, Marek Géci, ale aj Judita Laššáková).
Cez kritiku pandemických opatrení si vybudoval reputáciu na dezinfoscéne, kde patrí medzi citované zdroje právnych názorov. Zároveň patrí medzi aktívnych aktérov, v súdnom spore zastupuje napríklad konšpilekára Petra Liptáka, ktorý sa stal známy priznaním prijímania úplatkov," uviedol pre ICJK Martin Hodás, reportér denníka SME špecializujúci sa na dezinformácie.
Silový či odporový tréning už v detskom veku je trend
Havlík na stránke projektu píše, že inšpiráciu našiel v ruskom Irkutsku v roku 2011. Objavil "unikátny koncept športovej školy pre deti, ktorá využívala odporové trenažéry prispôsobené ich veku a fyzickým potrebám". Pred 24 rokmi ju založil tréner kulturistiky Jurij Sizych a jeho školu Atlanta navštívii aj bývalý prezident a premiér Ruska Dmitrij Medvedev či ministri športu.
Havlík sa tam vlani vrátil na dva týždne a výsledkom má byť modernizované koncepcia športových trenažérov pre deti už od troch rokov. Tvrdí, že pomáhajú zvládať základy pohybu, korigovať disbalancie a kompenzovať jednostranné športové zaťaženie a zlepšovať držanie tela.
Názor na silový, alebo odporový tréning už v útlom detstve sa rokmi vyvíja. Aktuálne je odborná zhoda na tom, že je pre vývin dieťaťa neškodný.
„Vo väčšine športov sa silový tréning využíva bežne aj pri príprave detí. Najčastejšie sa pracuje so základnými pomôckami, ako sú činky, kettlebelly či medicinbaly. My však prinášame moderné zariadenia špeciálne prispôsobené detskej anatómii, ktoré umožňujú bezpečne a efektívne rozvíjať silu, stabilitu a koordináciu," tvrdí Havlík. Dodáva, že výrobu trenažérov riešia vo vlastnej réžii. Viac prezradiť nechcel, lebo ide údajne o obchodné tajomstvo.
Havlíkovu teóriu o silovom tréningu detí potvrdzuje aj profesor Dušan Hamar. „Správne vykonávaný silový tréning je vhodný pre deti od skorého veku približne piatich rokov. Ak sa pod odborným vedením zabezpečí správne vykonávanie cvikov, volí sa vhodný prekonávaný odpor, počty opakovaní a sérií, nemá žiadne z obávaných negatívnych účinkov ako obmedzenie rastu, poškodenia rastových chrupaviek, či zvýšení výskyt poranení," hovorí profesor Hamar.
Športový vedec Milan Sedliak by však bol pri odporovom tréningu detí opatrný. „Silový tréning detí je žiadúci a zdravý, len musí byť primeraný ich veku a telesným a mentálnym schopnostiam. Troj- či 5-ročné dieťa nemá dôvod cvičiť silový tréning na strojoch, ak sa teda nebavíme o liečbe v odôvodnených prípadoch. Silu rozvíjame prirodzene hrou, napríklad lezením či skákaním," tvrdí Sedliak z FTVŠ, ktorý skúma hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svalstve vyvolané telesným zaťažením a doplnkami stravy.