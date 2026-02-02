Inovatívne poňatie najväčšieho sviatku. Lákadlom hokejový turnaj so Slovákmi

V piatok 6. februára slávnostným otváracím ceremoniálom oficiálne odštartuje XXV. zimná olympiáda. Talianski organizátori veria, že prinesú nové a inovatívne poňatie najväčšieho zimného športového sviatku a že bude rovnako úspešný ako letné hry spred dvoch rokov v Paríži.
Budú to prvé olympijské hry, ktoré budú oficiálne hostiť dve mestá - Miláno a Cortina d'Ampezzo, no v skutočnosti sa budú odohrávať na obrovskej ploche s rozlohou viac ako 22.000 kilometrov štvorcových na severe Talianska. Aj preto bola pre organizátorov, účastníkov i návštevníkov hlavnou výzvou infraštruktúra a doprava.
Taliansko získalo právo hostiť hry 24. júna 2019 na 134. zasadnutí Medzinárodného olympijského výberu (MOV) vo švajčiarskom Lausanne. Spoločná kandidatúra Milána a Cortiny d'Ampezzo uspela v súboji s projektom švédskych miest Štokholmu a Åre pomerom hlasov 47 ku 34.
Taliansko privíta už štvrtú olympiádu
O športový sviatok sa pôvodne uchádzalo až sedem kandidátov, no z rôznych dôvodov sa postupne odhlásili kanadské Calgary, turecký Erzurum, japonské Sapporo, rakúsky Graz aj švajčiarsky Sion. Taliansko tak privíta už štvrtú olympiádu, z toho tretiu zimnú.
Cortina d'Ampezzo hostila zimné hry už v roku 1956, o štyri roky neskôr sa konali letné v Ríme a presne pred dvadsiatimi rokmi sa uskutočnila zimná olympiáda v Turíne.
Geograficky najviac rozprestrené zimné hry v histórii sa konajú v dvoch regiónoch Lombardsko, Benátsko a dvoch autonómnych provinciách Trentino a Alto Adige. Organizátori sa rozhodli využiť až štyri klastre - milánsky, cortinský a údolia Valtellina a Fiemme.
Vzdialenosť medzi Milánom, ako centrom olympijského diania a napríklad Antarselvou, kde sa uskutočnia súťaže v biatlone, je až 400 kilometrov a doprava z jedného konca na druhý trvá vyše päť hodín. Rovnako náročné sú presuny medzi ďalšími ikonickými miestami zimných športov - zjazdovkami v Cortine a Bormiu, či traťami vo Val di Fiemme.
Taliani išli do projektu s cieľom čo najviac sa priblížiť odporúčaniam reformnej Olympijskej agendy 2020 a maximálne využiť existujúce a dočasné športoviska.
Zároveň chceli prepojiť tradičné alpské regióny, v ktorých sa formovali zimné športy, s moderným veľkomestom. To sa im čiastočne podarilo, no veľké vzdialenosti priniesli ďalšie otázniky o udržateľnosti, výzvy a problémy spojené najmä s logistikou, dopravou a tým aj zvýšenou uhlíkovou stopou samotných hier.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční na milánskom San Sire. Mesto módy bude zároveň centrom ľadového hokeja, rýchlokorčuľovania, šortreku a krasokorčuľovania. V Cortine d’Ampezzo sa odohrajú súťaže v alpskom lyžovaní žien, boboch, skeletone, sánkach a curlingu. V Tesere a Predazze sa rozložia bežci na lyžiach, kombinátori a skokani na lyžiach, v Anterselve biatlonisti.
V Cortine vyrástla dočasná dedina
V Bormiu a Livignu sa odohrajú súťaže v alpskom lyžovaní mužov, snoubordingu, akrobatickom lyžovaní a skialpinizme, no a záverečný ceremoniál umiestnili organizátori do antického amfiteátru s hľadiskom pre 22-tisíc ľudí vo Verone. Na ubytovanie športovcov v rámci štyroch klastrov je potrebných až šesť olympijských dedín.
Tradičná je iba v Miláne, v ďalších areáloch, v ktorých sa konajú súťaže, budú športovci bývať v hotelových komplexoch. V Cortine vyrástla dočasná dedina z mobilných domčekov v priestoroch súčasného športového letiska, ktorú po hrách rozoberú.
Presuny medzi stovky kilometrov vzdialenými klastrami môžu trvať až niekoľko hodín a tak výrazne narušiť plynulosť podujatia. Organizačný výbor preto odporúča účastníkom presúvať sa veľkými vzdialenosťami najmä železničnou dopravou, pričom hlavné uzly budú v Miláne, Benátkach, Verone, Trente a Valdaore.
V rámci klastrov budú fungovať autobusy, dodávky či menšie autá. Pri projekte Milána a Cortiny je až 85% už existujúcich alebo dočasných športovísk.
Finančne náročné projekty, okrem dopravnej infraštruktúry, boli len postavenie novej hokejovej haly v Miláne, pri ktorej sa vyskytli problémy a dokončili ju tesne pred hrami, a rekonštrukcia toboganu v Cortine, ktorá dlho vzbudzovala veľké kontroverzie a bola hlavnou výzvou pre organizátorov a Taliansku vládu.
Tá totiž nechcela pripustiť, aby krajina bola prvá v histórii, ktorá by musela využiť dejisko za svojimi hranicami. S výnimkou prípadov vyššej moci, ako napríklad v Melbourne 1956, keď museli jazdecké preteky presunúť do Štokholmu kvôli prísnym karanténnym predpisom Austrálie.
Na to, aby sa bobové, sánkarske a skeletonové súťaže konali na nových a hotových dráhach v neďalekom Rakúsku alebo Švajčiarsku, tlačil aj MOV. Taliani to však odmietli a kompletne prestavali tobogan, ktorý hostil už ZOH 1956 a uzavreli ho v roku 2008.
NA ZOH sa opäť predstavia aj hráči z NHL
Druhou veľkou investíciou bol štadión PalaItalia v novej rezidenčnej štvrti Santa Giulia. Na olympijskom hokejovom turnaji sa po dvanástich rokoch (naposledy Soči 2014) opäť predstavia aj hráči z najlepšej ligy sveta NHL. Nový stánok má kapacitu 16.000 divákov a dokončiť ho mali v druhej polovici minulého roka.
To sa však organizátorom nepodarilo, výstavba čelila značnému oneskoreniu a obavám ohľadom veľkosti klziska, čo viedlo ku kritike zo strany NHL. Prezident IIHF Luc Tardif v januári 2026 oznámil, že tribúny nebudú dokončené včas, čo povedie k zníženiu kapacity, ale uistil, že štadión a zázemie pre hráčov budú pripravené.
Navyše sa celá stavba výrazne predražila a predražila sa aj výstavba olympijskej a paralympijskej dediny z pôvodných 100 na 140 miliónov eur.
Organizátori čelili kritike aj po aprílovom oznámení navýšenia operačného rozpočtu z pôvodných 1,5 na 1,7 miliardy dolárov.
Ten pritom nezahŕňa stavebné práce na športoviskách a vládne výdavky na dopravnú infraštruktúru. Je to však stále len zlomok oproti historicky najdrahšej zimnej olympiáde v Soči (2014).
Na ZOH 2026 sa bude bojovať v 116 disciplínach 16 športov, resp. športových odvetví. Dokopy 54 disciplín bude mužských, 50 ženských a 12 miešaných. Štartovať by malo okolo 2900 športovcov z 93 krajín. Z celkového počtu účastníkov bude až 47 percent žien (približne 1362 miesteniek), čo predstavuje najvyššie zastúpenie v histórii zimných olympijských hier.
Slovensko bude v Miláne a Cortine d'Ampezzo reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.
Slovensko bude mať výrazné zastúpenie aj na následnej paralympiáde, kde bude reprezentovať 29-členná výprava zložená z 24 parašportovcov a piatich zdravých navádzačov paraalpských lyžiarov.