Olympijský výbor bude spolupracovať so Svetovými hrami. Stoja aj pri neolympijských športovcoch

ČCHENG TU. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísal memorandum o spolupráci s Medzinárodnou asociáciou Svetových hier IWGA.
V čínskom Čcheng-tu dohodu ratifikovali prezident SOŠV Anton Siekel a za IWGA jej prezident José Perureňa.
Na stretnutí bol prítomný aj generálny sekretár SOŠV Jozef Liba, generálny riaditeľ IWGA Joachim Gossow a jeho zástupca Guillaume Fell.
„Svetové hry poskytujú perfektnú príležitosť na podpísanie dohôd o spolupráci. Naši partneri na vlastnej koži zažívajú ducha nášho podujatia a získavajú jasnú predstavu o tom, čo znamená byť súčasťou rodiny Svetových hier.
Pre nás je kľúčové osloviť viac regiónov po celom svete. Dohoda so Slovenskom posilňuje našu pozíciu v Európe,“ povedal po podpise memoranda José Perureňa.
Dohoda vytvorila rámec pre strategickú spoluprácu v kľúčových oblastiach, ako sú zdieľanie poznatkov, spoločné iniciatívy a projekty budovania kapacít na dosiahnutie spoločných cieľov.
Memorandum zároveň stanovilo záväzky podporovať vzájomné aktivity, podporovať inovácie a vytvárať príležitosti pre udržateľný rast.
Obidve strany potvrdili svoje odhodlanie posilňovať vzájomné vzťahy, využívať odborné znalosti a pracovať na spoločných cieľoch, ktoré budú mať trvalý globálny vplyv.
„Spoluprácu s IWGA a Svetovými hrami vnímame ako skvelú príležitosť na rozvoj neolympijských športov na Slovensku. Pre ich športovcov je to šanca zažiť atmosféru veľkého multišportového podujatia a prezentovať sa medzi svetovou elitou.
Slovenský olympijský a športový výbor bude naďalej stáť za neolympijskými športovcami a podporovať každého súťažiaceho – bez ohľadu na to, či je súčasťou olympijského alebo neolympijského športu.
Tešíme sa na úzku spoluprácu s IWGA,“ povedal pre portál olympic.sk prezident SOŠV Anton Siekel.