Neznesiteľný hluk alebo jeden z najrýchlejšie rastúcich športov. Vietnam si našiel senzáciu

Prenikavý rachot pickleballových pálok sa začína pred východom slnka a končí po polnoci na desiatkach novovybudovaných ihrísk po celom Hanoji, zatiaľ čo si obyvatelia užívajú jeden z najrýchlejšie rastúcich športov vo Vietname – alebo zúria nad hlukom, ktorý vydáva.
Podľa jedného prieskumu viac ľudí chytilo pálku ako kdekoľvek inde v Ázii v prepočte na jedného obyvateľa, píše agentúra AFP. Teraz nič netušiaci "diváci" podávajú sťažnosti na hluk a petície na obmedzenie hracích hodín, čo dostalo úrady do problémov.
V husto osídlených mestách krajiny sú kurty vtesnané medzi úzke uličky a zasadené pod mrakodrapmi, čím rušia tisíce ľudí naraz.
"Privádza ma to do šialenstva," povedala 44-ročná Hoa Nguyenová, ktorá žije so svojou rodinou za komplexom s viacerými kurtmi na severovýchodnom okraji Hanoja. "Ľudia hrajú uprostred noci a my s tým nič nenarobíme," povedala pre agentúru AFP a dodala, že podala sťažnosť miestnym úradom. "Hluk mi bráni spať."
Štátne médiá označili tento šport za "akustické nebezpečenstvo". Súvisiace problémy s hlukom siahajú až po trúbenie na preplnených parkoviskách.
Päťdesiatročná Lam Thanhová spravuje ubytovňu pre pracovníkov neďaleko jedného z odhadovaných tisíc ihrísk v Hočiminovom Meste.
"Mnoho nájomníkov ten hluk neznieslo a presťahovalo sa inde. Počuť praskanie pálok, povzbudzovanie, krik a žartovanie – to všetko je pre nás mimoriadne vyčerpávajúce," uviedla.
Ohromný rast pickleballu vo Vietname sa začal asi pred dvoma rokmi, dlho po tom, čo jeho popularita prudko vzrástla v Spojených štátoch amerických a Kanade. Podľa hodnotiacej spoločnosti DUPR je krajina aktuálne druhým najrýchlejšie rastúcim trhom pre tento šport v Ázii po Malajzii.
Regionálny profesionálny okruh PPA Tour Asia uvádza, že viac ako 16 miliónov ľudí vo Vietname si vzalo pálku, hoci toto číslo je extrapolované z prieskumu približne tisíc respondentov.
Hanojská štvrť Long Bien, centrum pickleballu, má podľa štátnych médií viac ako 100 ihrísk. Niektoré z nich sú vzdialené do piatich minút chôdze a desiatky ďalších len kúsok jazdy autom.
Tréner Pham Duc Trung povedal, že kľúčom k popularite tohto športu bola dostupnosť. "Pálka i loptička sú ľahké. Môžu to hrať deti, rovnako ako dospelí. Zvuk loptičky dopadajúcej na pálku je celkom lákavý," prezradil.
Nie všetci s tým súhlasia. Po celom svete vyvolávajú zvuky pickleballu pobúrenie, protesty a dokonca aj súdne spory. Hočiminovo Mesto sa podľa OSN už teraz radí medzi najhlučnejšie mestá v Ázii s úrovňou hlukového znečistenia dostatočne vysokou na to, aby poškodila sluch.
Odborníci tvrdia, že zvuky pickleballu sú hlasnejšie a vyššie ako pri tenise alebo bedmintone. Celonárodné nariadenie o hluku ho má obmedziť, najmä neskoro v noci, ale obyvatelia tvrdia, že rachot pri ihrisku často zostáva neutlmený.
Šestnásťročný stredoškolák z Hanoja Duong sa nemôže sústrediť na domáce úlohy. "Zvuk, ktorý táto lopta vydáva, je veľmi nepríjemný. Moja myseľ je prázdna, pretože sa nemôžem sústrediť.
Vietnamské ministerstvo športu na žiadosť agentúry AFP o komentár nereagovalo. Tlak na riešenie tohto problému však rastie a štátne médiá prinášajú zdravotné varovania od lekárov.
"Neustále odrážanie loptičky nie je len otravné, ale aj nenápadne spúšťa stres, narúša spánok a zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení," uvádza štátom prevádzkovaná webová stránka VTC News. Údery loptičky sa registrujú "ako tikanie hodín o spánky", uviedla tento web a dodal, že mnohých ľudí "prenasleduje zvuk praskania".