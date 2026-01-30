Stane sa to prvýkrát v histórii Kanady na ZOH. Najpočetnejšiu výpravu bude mať USA

Kanadu bude na olympiáde v Miláne a Cortine d 'Ampezzo prvýkrát na zimných hrách reprezentovať viac žien ako mužov.
V nominácii je 207 športovcov a z toho 108 žien a 99 mužov. Kanaďania budú mať v Taliansku druhú najpočetnejšiu výpravu po USA s 227 športovcami.
Najmladším členom kanadskej výpravy je 18-ročný snowboardista Eli Bouchard, najstarším hráč curlingu Matt Kennedy. V nominácii je 109 nováčikov, medaily bude obhajovať 47 športovcov.
"Na olympiáde neukazujete svetu iba to, čo športovci dokážu. Ale aj to, kto tvorí vašu krajinu, "uviedla šéfka kanadskej výpravy a olympijská šampiónka v akrobatickom lyžovaní na hrách v Turíne 2006 Jennifer Heilová.
Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa začnú 6. februára a skončia 22. februára. Na minulých hrách v Pekingu Kanada získala štyri zlaté medaily, osem strieborných a 14 bronzových medailí.