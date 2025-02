Mnohí si myslia, že sa iba váľame po tráve a skackáme po betóne, tvrdí držiteľka Krištáľového krídla

To znamená, že máme športovcov s Downovým syndrómom, športovcov na spektre autizmu, športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením," zadefinovala v úvode Gažová.

Potom je tu deaflympijský výbor, ktorý sa stará o športovcov so sluchovým postihnutím. My sme národná športová organizácia, ktorá sa stará o športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.

Ak máte intelektovo znevýhodnené dieťa, teda so zníženým IQ, neznamená to, že nemôže byť aktívnym športovcom," uviedla Gažová, absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

„V praxi to však nie je jednoduché naplniť. Tieto deti sú totiž často vylučované z kolektívu. My im v podstate dodávame istú identitu športovca a nachádzame im správny kolektív.

Jednou z najdôležitejších vecí v živote intelektovo znevýhodneného človeka je inklúzia. Veď všetci ľudia so zdravotným znevýhodnením majú právo byť bezpodmienečne začlenení do prirodzeného prostredia.

To asi o zdravých športovcoch nemôžeme vždy skonštatovať," doplnila Gažová, ktorá vo vedení Špeciálnych olympiád Slovensko spolupracuje s bývalými olympioničkami - volejbalistkou Dominikovu Nestarcovou aj rýchlostnou kanoistkou Martinou Kohlovou Gogolovou.

Takže áno, aj my sa s týmto prístupom, či lepšie povedané so stigmou, pravidelne stretávame," doplnila.

Na jednom štadióne nám otvorili šatne, ale sprchy zostali zatvorené, pýtali sa nás, že či aj my ich potrebujeme.

Aj napriek tomu, že športovci s intelektovým znevýhodnením sú plnohodnotnými ľuďmi so všetkými právami, Špeciálne olympiády pracujú aj s prvkom "inakosti", ktorého sa pomerne výrazná časť populácie bojí a tým pádom ho má tendenciu ´hejtovať´, či v horšom prípade sa na na jeho adresu vyjadrovať hanlivo.

Niekto kompetentný by sa mal zamyslieť

Špeciálne olympiády sú od roku 2018 prijímateľom štátnych dotácii, no podstatnú časť rozpočtu si vykrývajú z iných zdrojov.

„Máme dotáciu, s ktorou sme my spokojní, lebo si vieme našim marketingovým programom získať aj zdroje zo zahraničia alebo z lokálnych zdrojov.

Ale pri porovnaní zdravotne znevýhodnených a nás to nie je o rovnocennosti. Stále je medzi nami obrovská priepasť.

Ja verím, že tí paralympionici majú dostať najviac, ale nech nie je medzi nami taký veľký finančný rozdiel.

Nejde tu len o nás ale napríklad aj o deaflyolympionikov. Bola by som rada, ak by sa niekto kompetentný na Ministerstve športu zamyslel či by tá diera medzi nami a paralympionikmi nemala byť o čosi menšia," uzavrela Eva Gažová.