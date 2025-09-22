Úspech plavcov Špeciálnych olympiád. Išpold získal zlatú medailu v otvorenej vode

TASR|22. sep 2025 o 18:18
Druhý Slovák skončil šiesty.

BARCELONA. Slovenskí plavci Špeciálnych olympiád sa po prvý raz v histórii postavili na štart profesionálnych medzinárodných pretekov v otvorenej vode a zaznamenali úspech.

Peter Išpold získal zlatú medailu na 800 metrov, jeho krajan Róbert Tomeček obsadil 6. miesto.

Účasť slovenských športovcov umožnilo nedávno podpísané memorandum medzi Špeciálnymi olympiádami a Európskou plaveckou federáciou, ktoré otvorilo cestu športovcom s intelektuálnym znevýhodnením do profesionálneho plávania.

„Naši športovci ukázali, že inklúzia v športe nie je len víziou, ale reálnou praxou,“ uviedla prostredníctvom tlačovej správy Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

