Úspech plavcov Špeciálnych olympiád. Išpold získal zlatú medailu v otvorenej vode

BARCELONA. Slovenskí plavci Špeciálnych olympiád sa po prvý raz v histórii postavili na štart profesionálnych medzinárodných pretekov v otvorenej vode a zaznamenali úspech.
Peter Išpold získal zlatú medailu na 800 metrov, jeho krajan Róbert Tomeček obsadil 6. miesto.
Účasť slovenských športovcov umožnilo nedávno podpísané memorandum medzi Špeciálnymi olympiádami a Európskou plaveckou federáciou, ktoré otvorilo cestu športovcom s intelektuálnym znevýhodnením do profesionálneho plávania.
„Naši športovci ukázali, že inklúzia v športe nie je len víziou, ale reálnou praxou,“ uviedla prostredníctvom tlačovej správy Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.