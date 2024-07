Predčasné finále? Nemci domáci tlak zvládajú dokonale, Španieli udivujú svojou hrou

STUTTGART. V úvodnom štvrťfinále EURO 2024 (ME vo futbale) proti sebe nastúpia v piatok o 18.00 h v Stuttgarte dve historicky najúspešnejšie futbalové reprezentácie európskych šampionátov.

Nemci trénovali v utorok bez stredopoliara Emreho Cana, do zápasu by sa však mal dať do poriadku.