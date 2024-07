Nemci sa doma opäť úspechu nedočkali, na kolená ich zrazil sviatočný strelec

EURO 2024 - štvrťfinále

Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah (80. Müller), Raum (57. Mittelstädt) - Can (46. Andrich), Kroos - Musiala, Gündogan (57. Füllkrug), Sane (46. Wirtz) - Havertz (91. Anton)

Hrdinom sa stal striedajúci Mikel Merino, ktorý v 119. minúte presne hlavičkoval po centri Daniho Olma a prekonal bezmocného Manuela Neuera. Bol to pre neho len druhý reprezentačný gól.

Španieli sa medzi najlepšiu štvorku ME dostali druhýkrát za sebou a celkovo šiestykrát v histórii. Na predošlom šampionáte obsadili tretie miesto.

V 8. minúte sa duel skončil pre Pedriho, ktorého fauloval Kroos, no obišiel bez kartového trestu. Zraneného stredopoliara vystriedal Olmo. Po štvrťhodine hry Yamal pohrozil Španielom z priameho kopu, ale tesne minul ľavú žrď.

Zápas odštartoval obojstranne vysokým nasadením s dôrazom na defenzívu. Z brankárov musel ako prvý zasiahnuť Nemec Neuer, už v prvej minúte si poradil so strelou Rodriho, ktorej chýbala väčšia razancia.

Do priestoru brány krátko na to nesmerovala ani strela Ruiza spred šestnástky Nemecov. V 35. minúte si streleckú pozíciu vytvoril Havertz, no brankár Simon si poradil s jeho pokusom pravačkou.

II. polčas:

Španieli mohli ísť do vedenia krátko po zmene strán, keď Morata vystrelil z otočky, ale Neuer stihol zasiahnuť.

Dôležitý moment priniesla 52. minúta, v nej Španieli rozvinuli rýchlu ofenzívnu akciu s finálnou prihrávkou Yamala do šestnástky, v ktorej Olmo strelou bez prípravy prekonal Neuera - 1:0.