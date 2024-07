Boli sme lepší a nezaslúžili sme si vypadnúť, hovorí tréner Nemecka Nagelsmann

Bolí to, pretože sme dnes boli lepší. Čo bude ďalej neviem, nečakal som, že vypadneme," vyjadril svoje emócie po zápase 36-ročný kouč.

"Chlapci dali do toho za uplynulých šesť týždňov všetko. Dokázali sme sa vrátiť do zápasu a dobre reagovať. Zdalo sa, že sme boli oveľa bližšie k postupu ako Španieli.

V 35. minúte si streleckú pozíciu vytvoril Kai Havertz, no brankár Unai Simon si jeho pokus pravačkou postrážil.

Nemecký stredopoliar však obišiel bez kartového trestu. Španieli sa počas prvého polčasu dostali k niekoľkým streleckým šanciam, no využiť ich sa im ich nepodarilo.

"V tomto zápase som sa snažil pomôcť svojmu tímu najviac ako som mohol. Som veľmi vyčerpaný, ale zároveň aj hrdý na to, aké máme mužstvo. Bojovali sme až do konca.

V 52. minúte minúte "La Roja" rozvinuli ofenzívnu akciu s finálnou prihrávkou Lamineho Yamala do šestnástky, v ktorej čakal Dani Olmo a strelou bez prípravy poslal svoj tím do vedenia.

Španieli sa mohli dostať do vedenia krátko po zmene strán, zásluhou Alvara Moratu, no Manuel Neuer jeho pokus z otočky zneškodnil.

V závere riadneho hracieho času Maximilian Mittelstädt našiel centrom pri vzdialenejšej žrdi Joshuu Kimmicha, ktorý vrátil loptu za seba na Floriana Wirtza. Ten pohotovým presným zásahom poslal duel do predĺženia.

V 119. minúte Olmo odcentroval do šestnástky, kde čakal nepokrytý Merino, ktorý hlavičkou prekonal Manuela Neuera.

V úvode druhej polovice vystrelil Jamal Musiala do ruky Marca Cucurellu, ktorá nebola pri tele. Hlavný arbiter po informácii od VAR neodpískal penaltu, pretože situácii predchádzal tesný ofsajd.

Prvá polovica predĺženia priniesla po jednej šanci na oboch stranách, no skóre zostávalo naďalej vyrovnané.

V závere dostal červenú Dani Carvajal, ktorý po faule na prenikajúceho Musialu nenastúpi v semifinále. K priamemu kopu sa ešte dostal Kroos, no brankár Simon jeho pokus zneškodnil.

"Som šťastný, že sa nám podarilo opäť prebudiť v ľuďoch lásku k futbalu. Počas týchto šiestich týždňov mi nikto z mužstva nerobil žiadne problémy. Bolo to veľmi uvoľnené.

Boli by sme radi, ak by sme spolu strávili ešte jeden týždeň, pretože to bola veľká zábava," uzavrel Nagelsmann podľa agentúry DPA.