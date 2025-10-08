Zranený Huijsen vypadol z nominácie, Španieli museli povolať náhradu

MADRID. Obranca Realu Madrid Dean Huijsen nebude k dispozícii španielskej futbalovej reprezentácii v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Gruzínsku a Bulharsku. Vyradilo ho svalové zranenie.
V nominácii ho nahradil Aymeric Laporte z Athletica Bilbao, ktorý bol dôležitou súčasťou kádra pri triumfe na ME 2024 v Nemecku.
Huijse, ktorý v lete prestúpil do Realu z Bournemouthu, debutoval v španielskom národnom tíme v marci v Lige národov.
„Dean prišiel v pondelok na zraz s príznakmi svalovej únavy. V utorok netrénoval a dnes padlo rozhodnutie, že nebude môcť zasiahnuť do kvalifikačných súbojov," citovala AFP z vyhlásenia Španielskej futbalovej federácie.
„La Furia Roja" sa bude musieť zaobísť aj bez krídelníka Lamina Yamala z FC Barcelona a stredopoliara Rodriho z Manchestru City. Tréner Luis de La Fuente sa za danej situácie rozhodol povolal Borju Iglesiasa zo Celty Vigo.