    Výsledky vyšetrení potešili Španielov. Williams by mal MS vo futbale stihnúť

    Nico Williams
    Nico Williams
    TASR|11. máj 2026 o 16:52
    V klubovej sezóne už nenastúpi.

    Španielsky futbalista Nico Williams už v tejto sezóne pre zranenie nenastúpi v drese Athletica Bilbao, do začiatku majstrovstvách sveta by však mal byť fit. V pondelok o tom informoval jeho baskický klub.

    Williams musel v nedeľu striedať ešte pred polčasom pri domácej prehre Bilbaa s Valenciou 0:1 v 35. kole La Ligy.

    Predstavenie Athletica po vyšetreniach uviedli, že krídelník utrpel "stredne ťažké svalové zranenie" na ľavej nohe.

    Podľa španielskych médií by mal nútene absentovať približne tri týždne. Svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku odštartuje 11. júna.

    Dvadsaťtriročný Nico Williams patrí medzi stabilných členov španielskeho kádra, v ofenzíve nastupuje po boku Lamina Yamala z Barcelony, ktorý je takisto zranený.

    Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de la Fuente v najbližšom čase oznámi predbežnú širšiu nomináciu na majstrovstvá sveta.

