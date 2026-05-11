Španielsko na MS 2026: Generácia Yamala chce ďalšiu trofej, po Európe ostáva svet

La Furia Roja prichádza na MS vo futbale 2026 ako úradujúci majster Európy a dvojka rebríčka FIFA.
Španielsko patrí k historicky najúspešnejším výberom planéty — štyrikrát získalo titul európskeho šampióna (1964, 2008, 2012 a 2024) a raz (2010) triumfovalo na MS.
V kvalifikácii hrali Španieli skupinu spolu s Tureckom, Gruzínskom a Bulharskom. Dominancia bola drvivá — Turecko podľahlo Španielsku doma 0:6, neskôr Španieli zvíťazili v Gruzínsku 4:0 a porazili Bulharsko 4:0.
Jedinou škvrnou na výkone bol záverečný zápas, keď museli zachraňovať remízu 2:2 s Tureckom.
Na lavičke sedí Luis de la Fuente, ktorý vedie Španielsko od decembra 2022 a doviedol tím k titulu v Lige národov aj k zlatu na EURO 2024. Španielsko je momentálne dvojkou rebríčka FIFA, tesne za Francúzskom — top tri tímy delí menej ako tri body.
Najvýznamnejší hráči:
- Lamine Yamal (Barcelona) – 18-ročný fenomén, tvár španielskej generácie. Napriek zraneniu stehenného svalu, ktoré ho pripraví o záver klubovej sezóny, sa očakáva, že na MS bude k dispozícii.
- Pedri (Barcelona) – kreatívny stredopoliar s výnimočným prehľadom hry, ktorý po niekoľkých rokoch poznačených zraneniami prežíva aktuálne jednu z najlepších sezón kariéry.
- Rodri (Manchester City) – defenzívny stredopoliar svetovej triedy, držiteľ Zlatej lopty a MVP EURO 2024, ktorý je tvorca celej španielskej hry.
Súperi na MS 2026: Kapverdy, Saudská Arábia, Uruguaj (skupina H)
