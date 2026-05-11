    Kapverdy na MS 2026: Veterán v bránke chytal aj v slovenskej lige

    Futbalisti Kapverd. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|11. máj 2026 o 06:15
    Pozrite si profil reprezentácie Kapverd na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Keď sa 13. októbra minulého roka chystali futbalisti Kapverdských ostrovov spečatiť premiérový postup na MS vo futbale 2026 v domácom zápase proti Eswatini, vláda vyhlásila na pol dňa sviatok, aby obyvatelia krajiny mohli sledovať historický úspech.

    Kapverdy sú skupina ostrovov v Atlantickom oceáne, približne päťsto kilometrov od západného pobrežia Afriky.

    Žije tu pol milióna obyvateľov a patria k najmenším krajinám, ktoré si v dejinách futbalu vybojovali postup na finálový turnaj MS.

    V polovici 15. storočia objavili neobývané ostrovy portugalskí moreplavci. Nezávislosť na Portugalsku získala krajina v roku 1975 a v súčasnosti patrí podľa viacerých ukazovateľov k najdemokratickejším štátom afrického kontinentu.

    Modré žraloky, ako znie prezývka futbalovej reprezentácie, si vybojovali postup vďaka prvenstvu v D-skupine pred favorizovaným Kamerunom.

    Z desiatich zápasov dosiahli sedem výhier, dve remízy a jednu prehru (v Kamerune). Veľký podiel na úspechu má tréner Pedro Leitão Brito, známejší pod prezývkou Bubista.

    Pod jeho vedením si tím vybudoval identitu založenú na kompaktnom defenzívnom bloku a rýchlych protiútokoch.

    Bývalý obranca vedie Kapverdy od januára 2020, dvakrát postúpil s mužstvom aj na Africký pohár národov (2021, 2023), pri druhej účasti s ním postúpil do štvrťfinále. Vyhlásili ho za afrického Trénera roka 2025.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Ryan Mendes: ikona tímu, kapitán a historický rekordér v počte štartov aj gólov, momentálne pôsobí v druhej tureckej lige
    • Logan Costa: obranca španielskeho Villarrealu, v aktuálnej sezóne však pauzoval pre zranenie kolena
    • Dailon Livramento: So štyrmi gólmi najlepší strelec tímu v kvalifikácii.
    • Vozinha: Už 40-ročný skúsený brankár, ktorý dva roky (2022 - 2024) pôsobil v Trenčíne.
    • Deroy Duarte: Stredopoliar bulharského Ludogorca Razgrad

    Súperi na MS 2026: Španielsko, Uruguaj, Saudská Arábia (skupina H)

    Kapverdy

    FIFA Ranking

    69. miesto

    Tréner

    Pedro Leitão Brito (Bubista)

    Tri hviezdy

    Ryan Mendes, Dailon Livramento, Deroy Duarte

    Najväčšie úspechy

    Štvrťfinále Afrického pohára (2013, 2023), postup na MS 2026

    MS vo futbale 2026: Skupina H

