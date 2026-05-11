    Saudská Arábia na MS 2026: Hrá u nich Ronaldo a zdolali už aj Messiho

    Futbalisti Saudskej Arábie. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|11. máj 2026 o 06:30
    Pozrite si profil reprezentácie Saudská Arábia na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 nepostupuje len ako exotický účastník do počtu. Zelení sokoli si vo futbalovom svete vybudovali rešpekt najmä po tom, čo na poslednom šampionáte v Katare šokovali neskorších majstrov sveta z Argentíny a vyhrali 2:1.

    Do Severnej Ameriky prichádza toto mužstvo s jasným cieľom: dokázať, že ich rastúci vplyv v klubovom futbale, kde pôsobí aj Cristiano Ronaldo, sa naplno preklápa aj do sily národného výberu.

    Saudskoarabský futbal prežíva obrovský boom a účasť na MS 2026 je pre krajinu logickým vyústením masívnych investícií a systematickej práce.

    Cesta na záverečný turnaj však nebola úplne priamočiara. V tretej fáze ázijskej kvalifikácie sa Saudovia ocitli v náročnej skupine C.

    Po sérii tesných výsledkov skončili tretí za Japonskom a Austráliou a o postup museli hrať vo štvrtej fáze. V nej vyhrali skupinu s Irakom a Indonéziou a postúpili.

    V apríli prišlo k prekvapivej zmene na lavičke – úspešného Hervého Renarda nahradil grécky stratég Georgios Donis, ktorý má tímu dodať nový taktický impulz priamo pred bránami šampionátu.

    Z hľadiska histórie ide už o siedmu účasť Saudskej Arábie na MS. Ich maximom zostáva osemfinále z roku 1994, kedy Said Al-Owairan strelil jeden z najkrajších gólov histórie turnaja po sóle cez celé ihrisko.

    Káder súčasného mužstva tvoria takmer výhradne hráči z domácej súťaže.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Saud Abdulhamid: Moderný a extrémne rýchly pravý obranca pôsobiaci vo francúzskom Lens, ktorý je jedným z mála legionárov a motorom ofenzívnych výpadov tímu.
    • Salem Al-Dawsari: Skúsený krídelník a ikona Al-Hilalu, ktorý vie rozhodovať veľké zápasy geniálnym momentom, čo potvrdil aj pamätným gólom proti Argentíne.
    • Mohamed Kanno: Elegantný stredopoliar s obrovským fyzickým fondom a prehľadom, ktorý dominuje v strede poľa a udáva rytmus hry celého mužstva.

    Súperi na MS 2026: Uruguaj, Španielsko, Kapverdy (skupina H)

    Saudská Arábia

    FIFA Ranking

    61. miesto

    Tréner

    Georgios Donis

    Tri hviezdy

    Saud Abdulhamid, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno

    Najväčšie úspechy

    Osemfinále MS (1994), 3x víťaz Ázijského pohára (1984, 1988, 1996)

    MS vo futbale 2026: Skupina H

