Obrovská dráma až do konca. Španieli postúpili do semifinále

Španieli išli do vedenia v 8. minúte, keď si strelu Jordiho Albu tečoval do vlastnej brány Denis Zakaria, po prestávke vyrovnal v 68. minúte Xerdan Shaqiri.

PETROHRAD. Futbalisti Španielska postúpili do semifinále ME vo futbale (EURO 2020 / 2021). V piatkovom úvodnom štvrťfinálovom dueli zdolali v Petrohrade Švajčiarsko 3:1 v rozstrele z 11 m, po 120 minútach sa zápas skončil 1:1.

Koke našiel po centri z rohového kopu v strede šestnástky úplne voľného Azpilicuetu, ktorý však hlavičkoval priamo do stredu brány. To bol už favorit lepší, ale Švajčiari sa snažili o rýchle protiútoky a španielska defenzíva musela byť v pozore. V 40. minúte hlavičkoval po rohu Widmer, ale v koncovke mu chýbalo viac pokoja.

II. polčas

Aj po prestávke mali viac z hry Španieli, tréner Enrique poslal do hry Olma a po deviatich minútach nahradil Moreno útočníka Moratu. O dve minúty na to však Zakaria mohol odčiniť vlastný gól, keď sa po centri od rohovej zástavky dostal k hlavičke, ale tá skončila tesne vedľa ľavej žrdi.

Od tohto momentu sa Helvéti dostávali čoraz viac do nádejných príležitostí. V 64. minúte sa Zuber výborne uvoľnil od Ferrana Torresa, narazil si loptu s Vargasom, no loptu napálil iba do rukavice Simona.

O štyri minúty neskôr však bolo vyrovnané. Španielske nedorozumenie pri spracovaní lopty medzi Laportom a Pauom Torresom využil Freuler, ktorý ihneď poslal loptu lepšie postavenému Shaqirimu a kapitán Švajčiarov ju s pomocou žrde poslal do siete. O deväť minút neskôr však prišla komplikácia pre Švajčiarov, po nebezpečnej vkĺzačke na Morena videl červenú kartu Freuler.

Španieli krátku početnú výhodu nevyužili, zápas tak išiel do predĺženia.