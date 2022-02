Medlová bolesť nevnímala. Možno som mala zvoliť inú taktiku, hovorí

Na mostíku v bývalom priemyselnom parku mesta potrebovala zvládnuť záverečný skok, no spadla a so súťažou sa rozlúčila nepostupovou 16. priečkou.

PEKING. Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová mala napriek zraneniu kolena na dosah postup do finále disciplíny Big Air na zimnej olympiáde v Pekingu .

Od rozhodcov tak dostala len 29,75 b a s výslednou známkou 113,25 b jej to stačilo na 16. miesto. Od postupu ju delilo 14,25 bodu.

"Nepodarilo sa mi dokončiť ten posledný trik, keby som ho zvládla čisto, tak by som bola vo finále. Teraz ma to dosť mrzí, ale taký je šport," povedala v cieli.

Po pretekoch sa zamyslela aj nad tým, či nemala zvoliť iné poradie skokov: "Možno keby som zvolila inú taktiku a namiesto toho druhého skoku idem rovno to double backside rodeo, tak by som na tento skok mala dva pokusy. Takto som mal iba jeden a nevyšlo to."

Potešil ju sneh

Súťaže snoubordistov a akrobatických lyžiarov Big Air sa odohrávajú v bývalom priemyselnom parku Šou-kang v štvrti Š'-ťing-šan. Organizátori pekinskej olympiády umiestnili mostík do priestorov niekdajšej oceliarne a tak spoza neho vykukujú štyri obrovské chladiace veže.