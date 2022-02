Dve olympiády za pol roka? Nič nemožné. Japonec navyše pridal zlato

„Toto nebol trik, ktorý by niekto bežne skákal a celková náročnosť bola vysoká, preto mi to prišlo zvláštne,“ hovoril Hirano pre agentúru AP po pretekoch.

Hirano je v prvom rade snoubordista a do svetovej špičky patrí prakticky od štrnástich, kedy sa stal víťazom World Tour na U-rampe a na adrenalínových hrách X-Games získal striebro.

„S poslednou jazdou som spokojný. Trénovať triple cork som začal asi pred polrokom. Denne som ho skákal 30 až 40-krát, niekedy aj 60-krát. Pripravoval som si to na iné podujatia, lenže nedarilo sa mi. Mal som veľa pádov. Štvalo ma to,“ vravel Hirano.

V poslednej jazde dosiahol najvyššie známky. Na predchádzajúcich dvoch zimných hrách získal zakaždým strieborné medaily. Po druhej jazde to vyzeralo, že striebro bude mať do tretice.

Okrem toho však jazdí aj na skejtborde. A dokonca sa predstavil na letných hrách v Tokiu v disciplíne park, kde obsadil 14. priečku. Pred olympiádou si pritom trúfal aj na medailu.

Unikátne je už to, že v rozpätí približne pol roka štartoval na dvoch olympijských hrách a na zimnej získal zlato.

V mixzóne sa Hirano objal s legendou snoubordingu a svojim idolom Shawnom Whitom.

White sa lúčil

Američan štartoval na piatej olympiáde, no medailu nezískal. Skončil štvrtý.

„Musíme ísť spolu niekedy na skejtbord,“ povedal mu po gratulácii 35-ročný Američan.

White na konci súťaže padol na kolená, odložil snoubord a ľavú ruku vztýčil k oblohe. Slzám sa neubránil.

"Bolo to mimoriadne emocionálne. Ale nechcem plakať. Prial by som si, aby som zajazdil lepšie, ale robil som, čo som mohol. Som hrdý na seba. Mám tri zlaté medaily z piatich možností. To nie je zlé," povedal White o svojom olympijskom rekorde.

Jeho derniéra mala horko-sladkú príchuť, skončila sa pádom.