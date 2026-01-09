Má zlato z posledných dvoch ZOH. Účasť americkej medailistky v Miláne je ohrozená

Chloe Kimová.
Chloe Kimová. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. jan 2026 o 08:16
Dvojnásobná zlatá medailistka spod piatich kruhov si zranenie privodila na tréningu.

Americká snoubordistka Chloe Kimová si vykĺbila rameno a jej štart na februárových zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo nie je istý.

Dvojnásobná zlatá medailistka spod piatich kruhov si zranenie privodila na tréningu. Dvadsaťpäťročná Kimová má zlato z hier v Pchjongčchangu a Pekingu, obe na U-rampe.

Na túto disciplínu trénovala aj vo švajčiarskom Laaxe, kde sa koncom tohto mesiaca stretnú najlepší snoubordisti v rámci predolympijskej generálky.

Napriek zraneniu zostáva podľa vlastných slov optimistická, ramenom vie hýbať v plnom rozsahu a v piatok ju čakajú vyšetrenia. Informácie priniesla agentúra AP.

