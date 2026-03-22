Calzonovi sa na zraze hlásili prví hráči. Duda vníma šancu na MS ako poslednú

Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa v nedeľu na zraze v Senci hlásilo 19 hráčov. Zvyšní ôsmi sa pripoja do pondelkového obeda.
„Sokolov“ čaká semifinálový zápas baráže o postup na MS 2026 proti Kosovu (26. marca) a v prípade výhry duel proti úspešnejšiemu zo stretnutie medzi Tureckom a Rumunskom.
Zápasy sú na programe na Tehelnom poli, druhý v utorok 31. marca. S národným tímom už bol aj jeden zo stredopoliarov Ondrej Duda, ktorý si vyslúžil uznanie od Calzonu za svoj prístup pred zrazom.
Jeho Al-Ettifaq nemal zápas od 13. marca, a tak sa Duda spolu so svojim klubovým spoluhráčom a nominovaným krajanom, brankárom Marekom Rodákom, pripravoval s Košicami.
„Mali sme taký kalendár, že sme cez víkend nehrali. Po poslednom zápase som sa teda presunul domov a trénoval som s Košicami. Snažím sa pripravovať aj individuálne, keďže tie tréningy sú niekedy náročnejšie, niekedy nie. Preto sa aj tu na Slovensku pripravujem aj individuálne,“ uviedol 31-ročný Duda, ktorý je vo východoslovenskom klube aj akcionárom.
Duda patrí pod Calzonom k stáliciam. Z posledných desiatich zápasov vynechal len jeden pre kartový trest. Vzhľadom na vek a pozíciu môže byť pre reprezentanta, ktorý si odkrútil debut ešte v novembri 2014, možnosť kvalifikácie na MS poslednou v kariére: „Mám to v hlave, je to asi aj posledná šanca. O to väčšia motivácia je prebojovať sa tam,“ povedal Duda.
Jeho reprezentácii chýba niekoľko zranených, istý nie je ani štart kapitána Milana Škriniara. Ten sa hlásil v nedeľu v Senci ako prvý.
V tomto smere vidí Duda paralelu s jesenným zápasom proti Nemecku, kde v dôsledku absencií zo zdravotného hľadiska taktiež nebolo niekoľko opôr, no domáci vyhrali 2:0: „Ani pred tým zápasom s Nemeckom sme neboli v najideálnejšej forme, ale dokázali sme sa zomknúť. To je najväčšia sila Slovenska, môžeme dokázať veľa ako tím.“
„Sokoli“ sa s Kosovom, ktoré je členom FIFA od roku 2016 a hrá len svoju tretiu kvalifikáciu na MS, ešte nestretli. Duda však pôsobil v Kolíne s jedným z nominovaných, stredopoliarom Elvisom Rexhbecajom.
„Majú veľa hráčov, ktorí pôsobia v najlepších piatich ligách. Dlho nereprezentovali Kosovo a teraz ich stiahli. Chceli reprezentovať svoje krajiny, možno si mysleli, že to bude Nemecko alebo Švajčiarsko, ale nakoniec hrajú v Kosove a sú namotivovaní. Musíme ísť do toho zápasu pripravení,“ zhodnotil Duda pre TASR.
Počas pôsobenia vo Verone sa stretol v pozícii protihráča aj s ďalším kosovským stredopoliarom Mërgimom Vojvodom. V tom čase obliekal dres FC Turín, od tohto ročníka je to Como. „Meno poznám, viem, že hral v Taliansku, ale nespomínam si na nejaké jeho výkony. Tiež je to náročná súťaž a určite má veľa skúseností,“ dodal Duda.