Slováci zvládli dôležitý zápas, v tajbrejku boli suverénni

Filip Gavenda, hráč Slovenska: "Škoda, že sme druhý set nedotiahli do víťazného konca, ale sme radi za toto víťazstvo, počíta sa. Po treťom sete sme sa zomkli a zvládli sme to."

Luboš Nemec, hráč Slovenska: "Pocity sú úžasné. Vyhrali sme po prvý raz a tešíme sa. Bol to boj, v druhom sete sme si to pokazili v koncovke. V treťom sete využili Lotyši emóciu, ale po príchode Gavendu sme sa vrátili do zápasu a podarilo sa nám vyhrať."