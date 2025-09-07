Repasáž im nevyšla. Slovensko v súťaži tímov medailu nezískalo

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti obsadili 7. miesto v súťaži družstiev na ME juniorov v džude.
V záverečný súťažný deň najskôr zvíťazili v Bratislave nad Maďarskom, následne však prehrali dva zápasy.
Dve individuálne víťazstvá dosiahla Nina Filkorová v kategórii nad 70 kg, ktorá zároveň získala aj rozhodujúci bod v súboji s Maďarskom.
Po jednom víťaznom zápase si pripísali Lenka Tománková (do 70 kg) a Oliver Scheffel (nad 90 kg).
Slováci následne neuspeli v súbojoch s Tureckom a v repasáži s Azerbajdžanom. Slovensko reprezentovali aj Roman Dekan (do 73 kg), Matej Pecha (do 90 kg) a Patrícia Tománková (do 57 kg).
Pre slovenský tím to bola historicky prvá účasť v súťaži družstiev. „Pred druhým duelom som cítila veľký tlak, lebo som nechcela pokaziť radosť tímu za stavu 3:3. Delilo nás vtedy pár krokov od toho, aby sme zvíťazili.
Som nesmierne šťastná, že som to bola práve ja, ktorá vyhrala. Užila som si to. Verila som si. Už pri škrtení Huszárovej, keď som si to dobre chytila, som verila, že mi to vyjde.
Bála som sa toho, ako budeme spolu zohratí a môžem povedať, že sme úžasný tím a som šťastná, že sa toho môžem zúčastniť,“ povedala Nina Filkorová pre Slovenský zväz džuda.
V podobnom duchu sa vyjadrila aj Patrícia Tománková, ktorá štartovala v kategórii do 57 kg:
„Som veľmi rada, že som bola súčasťou tohto tímu. Aj keď tam nebola moja kategória a išla som do vyššej. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, pretože je to zážitok ísť ako tím, aj keď džudo je súťaž jednotlivcov.
Bolo to ťažké, lebo súperky boli ťažšie odo mňa a fyzicky ma z nich boleli ruky. Celkom som to zvládala, aj keď sa mi nepodarilo vyhrať ani zápas. Bol to náš cieľ vyhrať aspoň prvý zápas, aby sme sa dostali do štvrťfinále.“
Šampionát v domácom prostredí v bratislavskej Gopass si užil aj Matej Pecha: „Zápasy mi nevyšli podľa mojich predstáv, lebo som nezískal body pre tím, ale môj tím fungoval presne ako mal.
Na to, že sme prvý raz na Európe, dosiahli sme úctyhodné siedme miesto. Šampionát v domácom prostredí bol zážitok môjho života.“