Kapustová v premiére zdolala Bátovskú Fialkovú aj Kuzminovú. Viem, že mám na viac, vravela

V premiére najlepšia zo Sloveniek

Kapustová ťažila zo silnej streľby. Minula jeden terčík. S jednou trestnou minútou finišovala na 34. mieste.

„Na to celé ako ide sezóna som spokojná. Viem, že mám na viac. Ak by aj ta jedna padla, je to oveľa lepšie. Na trati to bolo vyrovnanejšie. Som rada, že som to zvládla bez výpadku v závere,“ hodnotila Kapustová pre STVR.

„Som rada, že som si napravila chuť z tejto sezóny. Áno, je tam stále veľa práce predo mnou. S dnešným výkonom som spokojná, hoci viem, že v tejto sezóne aj v streľbe robím viac chýb ako v minulosti," doplnila.

Dobehla so stratou 4:21 minúty na víťaznú Simonovú. Pozitívom je, že Kapustová stabilizovala odstup od súperiek v poslednom kole. Stále však bežecky za súperkami výrazne zaostáva.

S jednou trestnou minútou mala len o 10 sekúnd lepší čas ako Bátovská Fialková, ktorá mala štyri trestné minúty.