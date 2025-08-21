Slovákom sa v rozplavbách nedarilo. Najlepšia Horváthová bola v štvrtej desiatke

Terézia Horváthová.
Terézia Horváthová.
lováci sa nezúčastnili rozplavby v štafete mix 4x100 m v.sp.

OTOPENI. Slovenským plavcom sa ani počas tretieho dňa juniorských MS v rumunskom Otopeni nepodarilo postúpiť z rozplavieb.

Najlepšie umiestnenie dosiahla Terézia Horváthová, ktorá obsadila 34. miesto v disciplíne 200 m znak, keď dohmatla v čase 2:22,07 min.

Adam Timotej Hupka a Ján Scíranka sa predstavili v rozplavbe na 50 m voľný spôsob. Lepší čas (23,63 s) dosiahol Hupka, ktorý skončil na 40. priečke, Scírankovi stačil čas 23,81 s na konečné 47. miesto.

V súťaži 50 m motýlik obsadila Nella Martišovičová 44. miesto v čase 28,21. Slováci sa nezúčastnili rozplavby v štafete mix 4x100 m v.sp.

