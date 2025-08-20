Bez stresu a odvážne. Slovenky chcú Taliankam na MS ukázať všetko, čo vedia

BRATISLAVA. Už v piatok sa v Thajsku začnú majstrovstvá sveta volejbalistiek a chýbať na nich nebudú ani slovenské reprezentantky. Pre zverenky trénera Michala Mašeka to bude vrchol ostatných rokov.
Pre Slovenky to bude veľká skúška odolnosti, keďže hneď v úvode na ne čaká jeden z najťažších možných súperov - úradujúce olympijské šampiónky Talianky.
Pred štartom svetového šampionátu sa slovenské hráčky pripravovali už istý čas v dejisku turnaja.
"Začíname cítiť, že sa to blíži. V utorok sme mali na programe už aj videorozbor, pripravujeme sa na súperky z Talianska a pre nás je to obrovská výzva nastúpiť proti nim. Je to zápas, ktorý si musíme užiť a ísť doňho bez stresu - s tým, že ukážeme všetko, čo vieme,“ povedala kapitánka Karin Palgutová podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Príprava slovenskej ženskej reprezentácie na MS trvala dovedna desať týždňov, jej súčasťou boli aj prípravné zápasy proti silným súperom. Dvakrát zdolali Ukrajinky a raz s nimi "remizovali“ 2:2, pred odletom do Thajska dvakrát podľahli Grékyniam.
Zápas proti Taliansku bude Slovenky výnimočný aj z psychologického hľadiska. Stretnú sa s hráčkami, ktoré pred pár týždňami triumfovali v Lige národov a vlani získali olympijské zlato. Sú momentálne považované za najlepší tím planéty.
"Ich najväčšou zbraňou je tvrdý servis, rýchle kombinácie a nekompromisný útok zo všetkých pozícií. Slovenky budú musieť staviť na disciplinovanú hru, trpezlivosť a dôslednú obranu na sieti," referuje SVF.
Podľa realizačného tímu slovenského výberu cieľom nie je iba čeliť talianskemu tlaku, ale skúsiť aj prekvapiť odvážnym volejbalom.
"Z najhoršieho sme v rámci aklimatizácie vonku, môžeme na dievčatá pritlačiť a cítiť, že už prichádza 'oheň'. Už sa sústreďujeme na piatok, keď sa turnaj začne. Budeme hrať proti Taliankam, ktoré sú najlepšie na svete, ale berieme to tak, že proti nám bude stáť šesť hráčok a my sa pokúsime odviesť na ihrisku maximum,“ zdôraznil tréner Mašek.
Neskôr absolvujú slovenské volejbalistky aj súboje proti tímom Belgicka a Kuby. Do ďalšej časti turnaja postúpia po dva najlepšie tímy z každej základnej skupiny.