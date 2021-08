Slovenky potrápili favoritky, na ME senzačne získali ďalší set

/zdroj: svf.sk/

Marco Fenoglio, tréner SR: "Bol to zrejme náš najlepší zápas na majstrovstvách Európy, a to vrátane domáceho šampionátu pred dvoma rokmi; dnes sme hrali ešte lepšie. Som veľmi spokojný. Talianky sme počas celého zápasu dostávali pod tlak, hrali sme veľmi dobre a ako tím. Máme 14 hráčok a všetky sú pripravené prísť a pomôcť tímu, to je veľmi dôležité. Verím, že sme pripravení na zajtra, čaká nás kľúčový zápas, budeme bojovať. Dôležité je, aby sme odchádzali z ihriska s čistým svedomím, že sme urobili maximum."

Barbora Koseková, kapitánka SR: "Určite sme ich mohli ešte trošku viac potrápiť. Po dvoch naozaj nevydarených zápasoch sme si však napravili chuť. Nastavili sme sa úplne inak a zlepšili sme veľa vecí. Určite nám to pomôže aj z hľadiska sebavedomia, že sme proti Taliankam vyhrali set. Dúfam, že na to nadviažeme."

Romana Krišková: "Myslím, že sme si ten zápas užili. Proti Taliankam sa nehrá každý deň. Bojovali sme o každú loptu, dali sme do toho všetko, predviedli sme pekný výkon. Škoda, že sme ich nepotrápili ešte viac, ale aj zisk setu je pre Slovensko úspech."