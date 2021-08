Slovenky nezvládli vstup do ME, v dôležitom dueli podľahli Maďarkám

ME vo volejbale žien 2021 - skupina C

ZADAR. Slovenky nezvládli vstup do ME vo volejbale žien 2021. V jednom z kľúčových zápasov skupiny C podľahli Maďarkám 1:3 na sety a nezískali ani bod.

V nedeľu o 17.00 hod nastúpia proti domácim Chorvátkam. Z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.

Priebeh zápasu Slovensko - Maďarsko na ME vo volejbale žien 2021