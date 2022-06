Slováci sa cítili ako po prehre. Strelec gólu bol dojatý: To sa nedá opísať

KOŠICE. V zápase síce nevyšli bodovo naprázdno, ale cítili sa ako po prehre. Slovenská reprezentácia v malom futbale remizovala v druhom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy s Talianskom 1:1.

O výhru prišli Slováci v poslednej minúte zápasu, po nedorozumení brankára Kapraľa so spoluhráčom Dzíbelom. Vo vzduchu ich prehlavičkoval Talian Ugas.

„Jedna nula je veľmi nebezpečný výsledok. Ak to tak je, musíme tomu prispôsobiť spôsob hry a my sme to posledné tri-štyri minúty neurobili. Lacné lopty sme odovzdali súperovi, ktorý z náhodne nakopnutej lopty vyťažil po našej hrubej chybe gól,“ hodnotil tréner Slovenska Ladislav Borbély.