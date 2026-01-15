ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 LIVE (štvrťfinále)

Slovensko a Švédsko dnes hrajú štvrťfinále na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 v Kanade.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko - Švédsko na MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (štvrťfinále, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien U18 Štvrťfinále 2025/2026
15.01.2026 o 15:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vzájemná utkání
Naposledy se spolu obě reprezentace střetly na loňském mistrovství světa této věkové kategorie a tehdy vyhrálo Švédsko 4:1.
Naposledy se spolu obě reprezentace střetly na loňském mistrovství světa této věkové kategorie a tehdy vyhrálo Švédsko 4:1.
Slovensko
Slovenky se ve skupině B umístily na třetím místě se třemi body. To znamená, že si připsaly dvě prohry a jednu výhru. Nejprve na úvod turnaje narazily na Američanky, které potvrdily roli jasného favorita a vyhrály vysoko 13:0. Poté přišel duel s Finskem. Tam ale Slovenky, i díky největší hvězdě Nele Lopušanové, která vsítila čtyři góly, porazily Finky 5:2 a zapsaly první výhru na světovém šampionátu. Naposledy pak v derby s Českem padly 2:7. Dnes tak budou bojovat o postup do semifinále, v cestě jim ale bude stát silný švédský celek.
Slovenky se ve skupině B umístily na třetím místě se třemi body. To znamená, že si připsaly dvě prohry a jednu výhru. Nejprve na úvod turnaje narazily na Američanky, které potvrdily roli jasného favorita a vyhrály vysoko 13:0. Poté přišel duel s Finskem. Tam ale Slovenky, i díky největší hvězdě Nele Lopušanové, která vsítila čtyři góly, porazily Finky 5:2 a zapsaly první výhru na světovém šampionátu. Naposledy pak v derby s Českem padly 2:7. Dnes tak budou bojovat o postup do semifinále, v cestě jim ale bude stát silný švédský celek.
Švédsko
Švédky zakončily skupinu A na druhém místě se ziskem šesti bodů. Dvakrát tedy vyhrály a jedou pak z ledu odešly jako poražený tým. V prvním utkání si Švédsko poradilo s Maďarkami, které porazilo 4:1. Poté přišel další vítězný duel, kdy hráčky Tre Kronor po výsledku 3:0 srazily Švýcarky. Naposledy pak ale nestačily Švédky na rozjetou Kanadu, která vyhrála vysoko 9:2. Javorové listy tak severskému týmu uštědřily první porážku na turnaji. Dnes budou Švédky proti Slovenkám favoritkami, uvidíme, zda tuto roli naplní.
Švédky zakončily skupinu A na druhém místě se ziskem šesti bodů. Dvakrát tedy vyhrály a jedou pak z ledu odešly jako poražený tým. V prvním utkání si Švédsko poradilo s Maďarkami, které porazilo 4:1. Poté přišel další vítězný duel, kdy hráčky Tre Kronor po výsledku 3:0 srazily Švýcarky. Naposledy pak ale nestačily Švédky na rozjetou Kanadu, která vyhrála vysoko 9:2. Javorové listy tak severskému týmu uštědřily první porážku na turnaji. Dnes budou Švédky proti Slovenkám favoritkami, uvidíme, zda tuto roli naplní.
Hezké čtvrteční odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Mistrovství světa žen do osmnácti let došlo do vyřazovacích bojů a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na první čtvrtfinále, ve kterém si to o postup dále rozdají Švédsko a Slovensko.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00.