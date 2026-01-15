VIDEO: Lopušanová vyrovnala rekord šampionátu. Žiadna hráčka v histórii nebodovala viackrát

Slovenská líderka Nela Lopušanová vyrovnala rekord v kanadskom bodovaní na MS v hokeji žien do 18 rokov.
Vo štvrťfinálovom zápase so Švédskom sa presadila v druhej tretine. Slovensko však na turnaji končí, keď prehralo 2:7.
Hoci v úvodnom zápase Sloveniek proti USA (0:13) vyšla naprázdno, proti Fínsku zahviezdila štyrmi gólmi.
VIDEO: Gól Nely Lopušanovej proti Švédsku
V celkovom súčte má na konte už 33 bodov (22+11), čo ju posunulo na delené 1. miesto v historickom poradí. Rovnaký počet má aj Američanka Kendall Coyneová Schofieldová.
Zaujímavosťou je, že obe hráčky zaznamenali identický počet gólov a asistencií v histórii šampionátov (22+11).
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Slovensko
K tejto bilancii však už nebudú mať možnosť pridať obe hráčky ďalšie body, keďže pre Slovenku je štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov zároveň jej poslednou.
Kanadské bodovanie na MS v hokeji žien U18
Poradie
Meno
Krajina
Zápasy
G
A
B
1.
Kendall Coyneová Schofieldová
USA
15
22
11
33
1.
Nela Lopušanová
Slovensko
18
22
11
33
3.
Amanda Kesselová
USA
10
10
20
30
4.
Alex Carpenterová
USA
15
18
10
28
5.
Haley Skarupaová
USA
15
17
11
28
6.
Adela Sapovalivova
Česko
16
16
10
26
7.
Marie-Philip Poulinová
Kanada
10
13
13
26
8.
Chloe Primeranová
Kanada
12
12
14
26
9.
Tereza Plosová
Česko
16
7
18
25
10.
Lisa Rüediová
Švajčiarsko
20
12
12
24