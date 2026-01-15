VIDEO: Lopušanová vyrovnala rekord šampionátu. Žiadna hráčka v histórii nebodovala viackrát

Nela Lopušanová na MS v hokeji žien do 18 rokov 2025.
Nela Lopušanová na MS v hokeji žien do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)
Sportnet|15. jan 2026 o 17:17
Slovenská útočníčka sa opäť presadila vo štvrťfinále so Švédskom.

Slovenská líderka Nela Lopušanová vyrovnala rekord v kanadskom bodovaní na MS v hokeji žien do 18 rokov.

Vo štvrťfinálovom zápase so Švédskom sa presadila v druhej tretine. Slovensko však na turnaji končí, keď prehralo 2:7.

Hoci v úvodnom zápase Sloveniek proti USA (0:13) vyšla naprázdno, proti Fínsku zahviezdila štyrmi gólmi.

VIDEO: Gól Nely Lopušanovej proti Švédsku

V celkovom súčte má na konte už 33 bodov (22+11), čo ju posunulo na delené 1. miesto v historickom poradí. Rovnaký počet má aj Američanka Kendall Coyneová Schofieldová.

Zaujímavosťou je, že obe hráčky zaznamenali identický počet gólov a asistencií v histórii šampionátov (22+11).

VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Slovensko

K tejto bilancii však už nebudú mať možnosť pridať obe hráčky ďalšie body, keďže pre Slovenku je štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov zároveň jej poslednou.

Kanadské bodovanie na MS v hokeji žien U18

Poradie

Meno

Krajina

Zápasy

G

A

B

1.

Kendall Coyneová Schofieldová

USA

15

22

11

33

1.

Nela Lopušanová

Slovensko

18

22

11

33

3.

Amanda Kesselová

USA

10

10

20

30

4.

Alex Carpenterová

USA

15

18

10

28

5.

Haley Skarupaová

USA

15

17

11

28

6.

Adela Sapovalivova

Česko

16

16

10

26

7.

Marie-Philip Poulinová

Kanada

10

13

13

26

8.

Chloe Primeranová

Kanada

12

12

14

26

9.

Tereza Plosová 

Česko

16

7

18

25

10.

Lisa Rüediová

Švajčiarsko

20

12

12

24

Reprezentácie

    Slovenské hokejistky do 18 rokov.
    Slovenské hokejistky do 18 rokov.
    Kvalitatívny rozdiel sa naplno prejavil. Slovenky inkasovali sedem gólov a na turnaji končia
    dnes 17:39
