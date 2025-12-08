ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (skupina B)

Slovensko a Švédsko dnes odohrajú svoj tretí zápas v skupine B na MS vo florbale žien 2025.
Slovenky hrajú na šampionáte v skupine B v Brne, kde už odohrali súboje s Poľskom a Fínskom.
Kde sledovať MS vo florbale 2025 v TV?
ONLINE PRENOS: Švédsko - Slovensko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, skupina B, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
MS žien Skupina B 2025/2026
08.12.2025 o 20:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní florbalového zápasu z MS v Česku a Ostrave. Slovenské florbalistky sa dnes stretnú s favorizovaným Švédskom.
Naše dievčatá odohrali na šampionáte zatiaľ dva zápasy. Hneď v prvom dokázali zdolať v dôležitom zápase Poľsko 7:3. Druhý zápas proti Fínsku Slovenky odohrali so cťou a napokon prehrali 4:13.
Švédske hráčky sa stretli hneď v úvodnom zápase s Fínskom a vo výbornom zápase sa zrodila remíza 3:3. V druhom zápase rozstrieľali poľské hráčky. Aj v dnešnom zápase je Švédsko veľkým favoritom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.