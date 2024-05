Slovensko vyzve Švédsko so zmenami v zostave, otázny je štart Hrivíka

"Majú dobrý tím s veľa hráčmi z NHL. Musíme hrať svoju hru a byť na nich nepríjemní. Ideme rovnako ako do každého zápasu s cieľom zvíťaziť," uviedol útočník Pavol Regenda.

OSTRAVA. Slovenskí hokejisti nastúpia na MS 2024 v utorok od 20.20 h proti Švédsku so zmenami v zostave vrátane presilovkových formácií.

Hrivík by nemal mať dlhodobý problém

"Samozrejme, bude nás zaujímať výsledok zápasu USA - Lotyšsko, ale sledovať budeme všetky zápasy. Bez ohľadu na to, ako to dopadne, chceme nad Švédskom zvíťaziť," poznamenal asistent trénera SR Peter Frühauf.

V opačnom prípade bude už pred zápasom Slovensko - Švédsko isté, že do štvrťfinále pôjde slovenský tím. Ak Lotyši zdolajú USA za tri body, budú Slováci potrebovať aspoň bod proti Švédom.

Slováci absolvovali tímové fotenie netradične v posledný deň základnej skupiny a po ňom už ladili formu na večerný zápas. Na ľade chýbal iba útočník Marek Hrivík. Debutu na šampionáte sa pravdepodobne dočká Viliam Čacho.

"Hrivík má drobné svalové preťaženie, preto sme mu dali voľno. Uvidíme, ako na tom bude, ale nemal by to byť dlhodobý problém. Zvyšok kádra je v poriadku," prezradil lekár slovenského tímu Pavol Lauko.

Na ľade naopak nechýbal útočník Andrej Kudrna, ktorý dostal v predošlom zápase s Lotyšskom (2:3 sn) zásah pukom do hlavy. Ten si vyžiadal tri stehy a aj novú prilbu, keďže predošlá praskla.

"Vyzeralo to asi horšie než to naozaj bolo. Bol som v pohode už aj krátko po tom. Mal som tam tržnú ranu, ktorú sme vyriešili v šatni. Myslím si, že celý tím hrá obetavo, predsa len je to dôležitá súčasť hry tímu," konštatoval Kudrna.