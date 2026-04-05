Trenčín smeruje veľkými krokmi za titulom. Lido zdolal aj v druhom finále

Extraliga mužov - 2. zápas finále
1. FBC Trenčín – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 8:3 (3:2, 4:1, 1:0)
Góly: 2. Dobrovodský Daniel (vlastný), 4. Kvasnica Tomáš (Timko Samuel), 12. Rantala Juho (Hatala Šimon), 27. Rantala Juho (Hatala Šimon), 32. Rantala Juho (Hatala Šimon), 36. Bulejčík Tomáš (Hatala Šimon), 36. Baránek Daniel (Ochránek Michal), 57. Timko Samuel (Kvasnica Tomáš) – 2. Vrábel Martin (Kažimír Roland), 16. Kažimír Roland (Lelák Richard), 39. Nehila Peter (Lelák Richard)
/stav série: 2:0/
Florbalisti 1. FBC Trenčín uspeli aj v druhom finálovom dueli extraligy mužov, keď v nedeľu zdolali ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 8:3.
O zisku titulu môžu rozhodnúť už na budúci víkend v treťom stretnutí v Bratislave.