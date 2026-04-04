Drámu v treťom finále rozhodlo až predĺženie. Pruské je už len krok od titulu

Hyundai extraliga žien - 3. zápas finále
ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves – ŠK 98 Pruské 5:6 pp (0:1, 2:3, 3:1 0:1)
Góly: 32. Marcinková (Cupráková), 35. Grossová (Buková), 45. Buková (Hrabovská), 58. Hrabovská, 59. Grossová – 12. Hrehušová (Šponiarová), 29. Pintérová (Hrubčinová), 33. Hrehušová (Trošková), 35. Šponiarová, 50. Pintérová (Hrehušová), 64. Pintérová (Šponiarová)
/stav série: 1:2/
Vo finálovej sérii florbalovej Hyundai Extraligy žien sa v treťom súboji tešili z víťazstva hráčky ŠK 98 Pruské, ktoré dokázali na Spiši zdolať domácu Kométu 6:5 po predĺžení.
Spišiačky ani raz v tomto súboji nevyhrávali, no v predposlednej minúte zápasu dotiahli skóre do remízového stavu, ktorý znamenal predĺženie.
V ňom Považanky uspeli, a tak vyhrávajú v sérii 2:1 na zápasy. O zisku titulu môžu rozhodnúť v nedeľu.