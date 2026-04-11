Veľká dráma v piatom finále skončila v predĺžení. Pruské oslavuje titul

Momentka z finále (Autor: Michal Tarabík/Floorball Frames)
TASR|11. apr 2026 o 22:14
Víťazný gól strelila v druhej minúte predĺženia Lenka Hajdúchová.

Hyundai extraliga žien - 5. zápas finále

ŠK 98 Pruské - ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:3 pp (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 2. Kopčeková (Levčíková), 12. Hrehušová (Pintérová), 60. Šponiaerová (Hrehušová), 62. Hajdúchová - 2. Stanková (Točeková), 12. V. Grossová (K. Grossová), 58. Cupraková (Hrabovská)

Diváci: 500

/konečný stav série: 3:2, Pruské získalo titul/

Florbalistky ŠK 98 Pruské oslavujú piaty majstrovský titul v histórii. V rozhodujúcom piatom finálovom dueli Hyundai Extraligy žien zdolali v sobotu v Dubnici nad Váhom hráčky ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves po veľkej dráme 4:3 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:2 na zápasy.

