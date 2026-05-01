Pred Slováka sa dostal severský útočník. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

Slovenský útočník Timothy Kazda je po zápasoch semifinále na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026 druhým najproduktívnejším hokejistom šampionátu.
Kazda získal v štyroch zápasoch základnej skupiny 6 bodov za štyri góly a dve asistencie. K tomu pridal dva góly a dve asistencie vo štvrťfinále, čo je dokopy 10 bodov. V semifinále proti Lotyšom nebodoval.
Absenciu bodov v boji o finále využil Elton Hermansson. Švédsky útočník dosiahol gól a asistenciu v semifinále proti Česku a má o bod viac ako Slovák.
Má na konte 11 bodov (3+8). Zaujímavá bude konfrontácia týchto hráčov vo finále.
Tretí v poradí je Američan Wyatt Cullen s deviatimi bodmi, ktorý však už svoje štatistiky nerozšíri, keďže jeho tím vypadol vo štvrťfinále s Lotyšskom.
V prvej päťke je aj Kanaďan Dima Zhilkin a ďalší Švéd Alexander Command.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja MS do 18 rokov 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Góly
Asistencie
Body
1.
Elton Hermansson
Švédsko
3
8
11
2.
Timothy Kazda
Slovensko
6
4
10
3.
Wyatt Cullen
USA
3
6
9
4.
Dima Zhilkin
Kanada
5
2
7
5.
Alexander Command
Švédsko
3
4
7
