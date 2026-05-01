    Pred Slováka sa dostal severský útočník. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

    Na snímke sprava Timothy Kazda zo Slovenska a Alexander Lepola z Dánska. (Autor: TASR)
    Sportnet|1. máj 2026 o 23:21
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja hráčov do 18 rokov na Slovensku.

    Slovenský útočník Timothy Kazda je po zápasoch semifinále na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026 druhým najproduktívnejším hokejistom šampionátu.

    Kazda získal v štyroch zápasoch základnej skupiny 6 bodov za štyri góly a dve asistencie. K tomu pridal dva góly a dve asistencie vo štvrťfinále, čo je dokopy 10 bodov. V semifinále proti Lotyšom nebodoval.

    Absenciu bodov v boji o finále využil Elton Hermansson. Švédsky útočník dosiahol gól a asistenciu v semifinále proti Česku a má o bod viac ako Slovák.

    Má na konte 11 bodov (3+8). Zaujímavá bude konfrontácia týchto hráčov vo finále.

    Tretí v poradí je Američan Wyatt Cullen s deviatimi bodmi, ktorý však už svoje štatistiky nerozšíri, keďže jeho tím vypadol vo štvrťfinále s Lotyšskom.

    V prvej päťke je aj Kanaďan Dima Zhilkin a ďalší Švéd Alexander Command.

    Kanadské bodovanie na MS U18 2026

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Elton Hermansson

    Švédsko

    3

    8

    11

    2.

    Timothy Kazda

    Slovensko

    6

    4

    10

    3.

    Wyatt Cullen

    USA

    3

    6

    9

    4.

    Dima Zhilkin

    Kanada

    5

    2

    7

    5.

    Alexander Command

    Švédsko

    3

    4

    7


    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále na MS U18 2026.
